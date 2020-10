Pide Seguridad Pública evitar salir de casa a pedir dulces por Halloween

Además de exponerse a un accidente, se exponen a contagios por COVID-19

A fin de dar cumplimiento al decreto emitido por Gobierno del Estado tras regresar nuevamente al color rojo en la semaforización por COVID-19 y en ese sentido evitar aglomeraciones, la Policía Municipal pide a los chihuahuenses no salir a las calles a pedir dulces por motivo de Halloween.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizará patrullaje preventivo para detectar tanto a quienes salgan a pedir como a quienes traten de aprovechar la fecha para ocasionar molestias a terceros.

Al respecto, el comisario Gilberto Loya Chávez, declaró que, si bien no es una tradición mexicana, son muchas las personas que acostumbran celebrar recorriendo las calles con sus hijos más pequeños para pedir golosinas, sin embargo, debido al riesgo de salud existente por la actual pandemia, es necesario tomar conciencia y no arriesgarlos, pues los contagios pueden venir de cualquier lugar o superficie y más al no poner en práctica las medidas sanitarias.

Por eso, ofreció como alternativa para los padres celebrar en casa sin visitas adicionales, convivir con los pequeños o crear dinámicas en familia sin arriesgar su salud, pues en este momento están prohibidas las reuniones y celebraciones de cualquier tipo.

La noche del 31 de octubre habrá acciones de patrullaje preventivo junto a corporaciones estatales y con el fin de atender reportes por probables fiestas escandalosas, presencia de grupos en la vía pública, así como de aquellas personas que aprovechan la fecha para ocasionar molestias a terceros lanzando huevos o balas de pintura.

Recomendaciones

No salgas de casa a pedir golosinas, no te expongas ni expongas a los pequeños a contagios o accidentes

Evita provocar molestias a los vecinos con música alta o escándalos

Si eres testigo de problemas o incidentes, repórtalos al 9-1-1 o a través de la aplicación “Marca el Cambio”

