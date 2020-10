Aumentan 499 contagios y 62 muertes por COVID en 24 horas

– Llama Salud a la ciudadanía a quedarse en casa y no viajar al interior del estado para evitar la dispersión del contagio. Llega semana 42 a 2 mil 972 casos y 168 defunciones en la entidad

La Secretaría de Salud informó que al día de hoy se acumularon 25 mil 427 casos de COVID-19 con 499 nuevos confirmados, así como 62 defunciones más para totalizar mil 966, siendo Juárez el municipio con más personas fallecidas con 37 más, para un total acumulado de mil 232 desde que inició la pandemia.

La subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila Zorrilla, dijo que el reporte técnico de la pandemia por COVID-19 muestra que en el estado de Chihuahua las cifras siguen en aumento, con 2 mil 972 casos confirmados y 168 defunciones en la semana epidemiológica número 42.

También se registraron fallecimientos en los municipios de: 9 en Chihuahua, 6 en Delicias, 3 en Parral, 3 en Guerrero, 1 en Rosales, 1 en Carichí, 1 en Saucillo y 1 en Jiménez.

Con respecto al panorama nacional, dijo que “estamos contribuyendo con el 80% de pacientes fallecidos a nivel nacional, una cifra muy alta y desgraciadamente Chihuahua es el estado que peor le está yendo con pacientes con defunción”.

Para que esto cambie, mencionó que es necesario que la ciudadanía se quede en casa, y en caso de necesitar salir, hacerlo con todas las medidas establecidas, como es el uso del cubrebocas, respetar la sana distancia, no hacer fiestas y no viajar al interior del estado para no dispersar los contagios.

A la cabeza en contagios confirmados por municipio en lo que va de la pandemia son: Juárez con 13 mil 687, Chihuahua con 6 mil 063, Delicias con mil 169, Cuauhtémoc con mil 019, Parral con 925, Ojinaga con 400 y NCG con 377.

A la fecha se han acumulado 12 mil 317 recuperados (+250), 14 mil 634 descartados (+97) y 7 mil 071 sospechosos (-19).

Expuso que hay 973 pacientes hospitalizados y 184 intubados, que son atendidos en 27 hospitales; de los hospitalizados 61% son derechohabientes del IMSS, 22% del Sector Salud 5% de la Sedena, 9% Issste, 2% IMSS Bienestar.

Los contagios por municipios son: Ahumada 31 casos confirmados, Aldama 51, Allende 15, Ascensión 55, Aquiles Serdán 138, Bachíniva 10, Batopilas 5, Bocoyna 159, Balleza 4, Buenaventura 11, Camargo 199, Carichí 6, Casas Grandes 14, Chihuahua 6 mil 063, Chínipas 67, Coronado 3, Cuauhtémoc 1,019, Cusihuiriachi 10, Delicias 1,169, Belisario Domínguez 2, Galeana 5, Gómez Farías 64, Guachochi 113, Gran Morelos 7, Guadalupe 9, Guadalupe y Calvo 12, Guazapares 32, Guerrero 40.

Parral con 925, Ignacio Zaragoza 6, Janos 16, Jiménez 122, Juárez 13 mil 687, Julimes 8, López 3, Madera 26, Manuel Benavides 20, Matachí 2, Meoqui 175, Moris 2, Namiquipa 54, Nuevo Casas Grandes 377, Ocampo 7, Ojinaga 400, Praxedis G. Guerrero 11, Riva Palacio 5, Rosales 44, San Francisco Del Oro 7, Santa Bárbara 30, Satevó 4, Saucillo 101, Temósachic 7, Urique 24, Valle De Zaragoza 6, San Francisco de Conchos 5, Santa Isabel 8, La Cruz 10, San Francisco de Borja 3, Maguarichi 1, Nonoava 4, El Tule 1 y Matamoros 13.

La información muestra que el 52% son del sexo masculino con 13,161 casos y el 48% del femenino con 12,226 casos confirmados.

El número de personas fallecidas es de 1 mil 232 en Ciudad Juárez, 379 en la ciudad de Chihuahua, 73 Cuauhtémoc, 2 Guadalupe, 8 Ascensión, 13 Camargo, 7 Rosales, 1 Bachíniva, 24 en Meoqui, 2 Buenaventura, 77 Delicias, 1 Ignacio Zaragoza, 1 San Francisco del Oro, 33 Parral, 4 Madera, 3 Coronado, 20 Nuevo Casas Grandes, 3 Ojinaga, 1 Valle de Zaragoza, 3 Bocoyna, 10 Saucillo, 1 Moris, 2 Gómez Farías, 6 Jiménez, 1 Urique, 3 Casas Grandes, 1 Allende, 3 Janos, 3 Galeana, 2 Ocampo, 4 Aquiles Serdán, 1 Balleza, 1 Matachí, 12 Guerrero, 5 Namiquipa, 2 Riva Palacio, 2 Julimes, 1 Guazapares, 3 Carichí, 6 Ahumada, 1 Cusihuiriachi, 2 Aldama, 1 Belisario Domínguez, 1 Santa Isabel, 1 Guachochi, 1 López y 3 Temósachi.

Rangos de edad de personas fallecidas: 2 casos menores a un año; 1 de 1 a 4; 2 de 5 a 9; 1 caso de 10 a 14 años, 1 de 15 a 19; 14 de 20 a 24; 22 de 25 a 29; 40 de 30 a 34; 50 de 35 a 39; 114 de 40 a 44; 159 de 45 a 49; 182 de 50 a 54; 223 de 55 a 59; 280 de 60 a 64; 228 de 65 a 69; 235 de 70 a 74; 185 de 75 a 79; 132 de 80 a 84; 61 de 85 a 89; 21 de 90 a 94; 10 de 95 a 99 y 3 100 a 104 años de edad.

Porcentajes de comorbilidad en decesos: 24% diabetes, 32% hipertensión, 16% obesidad, 1% asma, 5% enfermedad cardiaca, 5% insuficiencia renal, 7% tabaquismo, 2% inmunosupresión, 0.4% VIH/Sida, 2% EPOC, 6% otra. La proporción por género es 39% mujeres y 61% hombres.

Las muestras de diagnóstico reportadas por el Laboratorio Estatal 183, acumuladas 26,643; otros laboratorios 723, acumuladas 69,008; total muestras 906, acumuladas 95,651.

En El Paso Texas, se reportan 47 mil 052 casos confirmados (+1,347 nuevos), 595 decesos (+10) y 30 mil 549 recuperados (+693).

Respecto a la situación de la pandemia en el país, compartió que hay 918 mil 811 positivos acumulados (+6,000), 91 mil 289 defunciones (+516), 673 mil 457 pacientes recuperados (+4,790) y 52 mil 955 activos estimados 5% (+923).

A nivel internacional hay 44 millones 888 mil 869 casos confirmados (+505,756) y 1 millón 178 mil 475 defunciones (+7,009), con una tasa de letalidad de 2.6%.

Comentarios