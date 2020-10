Se prevén días nublados y noches frescas para el fin de semana

Exhorta Protección Civil Municipal redoblar cuidados para evitar enfermedades respiratorias

Días mayormente nublados con descensos de temperatura durante las noches y madrugadas es lo que la Coordinación de Protección Civil Municipal indica que se espera para este fin de semana, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, por lo cual es importante extremar los cuidados para evitar enfermedades respiratorias.

El viernes la temperatura máxima será de 24 grados Centígrados y la mínima de 8 durante la madrugada; el sábado el termómetro llegará a los 27 y 11 grados, respectivamente, y el domingo se espera que no rebase los 24 °C y la mínima sea de 11 grados Celsius.

Joel Estrada Castillo, titular de la mencionada dependencia municipal, pidió a los chihuahuenses seguir las recomendaciones de las diferentes autoridades para prevenir complicaciones derivadas de la temporada gélida, como ha sido perceptible desde días atrás en la capital.

Además, debido al incremento de contagios por la actual pandemia del COVID-19 es necesario continuar en la medida de lo posible en casa, evitar reuniones y aglomeraciones, guardar la sana distancia, lavar las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial, pues entre menor sea la movilidad que exista en la ciudad, más rápidamente se avanzará a la fase naranja.

Recomendaciones para evitar problemas por el frio:

Evita corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura

Toma bebidas calientes y agua constantemente

No salgas de casa a menos de que sea necesario

No expongas a niños, niñas o personas mayores a bajas temperaturas

Cubre adecuadamente las tuberías de gas y agua

Cubre bien a tus mascotas, no deben dormir a la intemperie

Abrígate con suficiente ropa térmica cuando salgas

Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”

Comentarios