Presenta Comisión Especial informe respecto del estado que guarda la Administración Pública Estatal

En Sesión Ordinaria realizada por acceso remoto, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la diputada Marisela Terrazas Muñoz, presentó ante integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, el informe respecto a las actividades realizadas por las dependencias que conforman la Administración Estatal, entregado en fecha 24 de septiembre de 2020 y del Tercer Informe de Gobierno, sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal, rendido en marzo de 2020.

Primero, se refirió en lo concerniente al Informe de Actividades de la Administración Pública, entregado el pasado marzo del 2020, por Ejecutivo Estatal; se había acordado llamar a comparecer ante el Pleno a siete secretarios de estado y al Titular del Ejecutivo, del 17 al 19 de marzo, sin embargo, por motivo de la pandemia por el COVID-19, justo el día que iniciaban las reuniones, se decretó la suspensión de toda actividad dentro del recinto legislativo, lo que hizo imposible el desarrollo de las mismas.

Ante dicha circunstancia, integrantes de la Comisión, acordaron esperar el Informe de Actividades realizadas por las Dependencias que conforman la Administración Estatal y llevar a cabo el trámite conjunto de ambos Informes del año corriente para su estudio.

Al respecto, Terrazas señaló que los días 13, 14 y 20 de octubre del año en curso, se citó a los secretarios de Salud, de Desarrollo Social, de Desarrollo Rural, de Educación y Deporte, de Seguridad Pública y de Hacienda, así como al Fiscal General del Estado, para que los funcionarios despejaran dudas relativas a lo plasmado en los compendios entregados para el análisis correspondiente.

Una vez realizadas las reuniones referidas, la Comisión Especial detalló que las participaciones de las y los diputados, las réplicas, contra réplicas y conclusiones de quienes hagan uso de la palabra en esta Alta Tribuna, se constituyen no solo en el cumplimiento legal, sino en un auténtico ejercicio democrático parlamentario, donde se tuvo la oportunidad de analizar, escuchar y preguntar personalmente, bajo esquemas de protocolo participativos, con lo que todas y todos los integrantes del Congreso de Chihuahua, ejercieron el modelo democrático y participativo de análisis y debate sobre el estado que guardan las distintas Dependencias del Poder Ejecutivo.

Dentro de las participaciones por parte de las y los integrantes del Poder Legislativo, la diputada del PRI, Rosa Isela Gaytán cuestionó al mandatario estatal sobre la falta de apoyo para el sector salud y educación, más en este momento que tanto se requiere, en donde el Plan Emergente de Apoyo implementado por el COVID-19, a decir de quienes integran el grupo parlamentario, no ha funcionado de la manera en que se planteó.

La Legisladora expresó que en cuestión de seguridad este Gobierno ha quedado a deber, ya que en promedio, de manera diaria se presentan 8 homicidios; además, refutó la falta de apoyo a agricultores y productores de la zona centro-sur de la Entidad, durante el conflicto en la presa La Boquilla.

Agregó que, a decir de la Fracción Parlamentaria que encabeza, se pueden ver nulos resultados y una grave falta de estrategia financiera, ya que se maneja un rango de discrecionalidad este tema dentro del Poder Ejecutivo, aun, cuando este año se autorizaron más de 78 mil millones de pesos.

Por su parte, la diputada Marisela Terrazas, en representación del PAN, presentó la opinión referente al análisis emitido, en la que destacó la labor en cuestión de desarrollo humano y social, dentro de este momento de dolor, angustia y preocupación de las y los mexicanos y las y los chihuahuenses, por la situación suscitada por la pandemia por el COVID-19.

Reconoció la atención a grupos vulnerables mediante la constitución de una política de inclusión social, en respeto a los derechos y las garantías de las personas, y resaltó la creación del Plan Emergente de Apoyo, con el objeto de hacer frente a los efectos ocasionados por la pandemia; resaltó el apoyo que se brinda al sector salud.

El diputado Gustavo De la Rosa, en representación del Grupo Parlamentario de MORENA, refutó el que, a decir del legislador, que el Gobierno del estado no ha podido resolver los problemas de la Entidad, y resaltó que un Gobernador es elegido para resolver, lograr acuerdos, consensos y gobernanza; sin embargo “este Gobernador ha explicado de manera repetida, por qué no se han podido resolver los problemas, como el de seguridad pública, refiriendo que él no tiene la culpa de ello, sino la Federación”.

El diputado Alejandro Gloria, representante del PVEM, recordó a sus compañeras y compañeros que lo presentado es por la Comisión Especial, es un informe respecto de las labores que el Ejecutivo realiza.

¿Dónde queda la división de poderes?, nuestros análisis no pueden ser, ni ubicarse ni basarse, en todo lo malo ni en todo lo bueno. Las cosas buenas plasmadas en el informe, son obligaciones inherentes al cargo, para eso se postuló, hay que aplaudir y reconocer lo que se hace bien, agregó el legislador.

Señaló que seguridad, salud y economía, son factores pendientes que sin duda alguna, todos, en cualquier poder en sus tres ámbitos ha quedado a deber porque es una situación inédita para la cual no se estaba preparado.

“Como Poder Legislativo, no debemos resaltar los logros ni lo negativo, debemos ser neutrales, no podemos estar sometidos a la justificación de nadie”, finalizó el diputado.

Instan a fortalecer las acciones para la prevención, detección y control de problemas de salud bucal

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, exhortó al Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Salud, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, tenga a bien continuar con el fortalecimiento de las acciones y estrategias para la prevención, detección y control de los problemas de salud bucal en la entidad.

Dentro de la exposición del exhorto, el diputado Jesús Vázquez Medina, Presidente de la Comisión de Salud del Congreso, señaló que la salud bucodental es un indicador clave de la salud, el bienestar y la calidad de vida en general.

A su vez refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud bucodental como “un estado exento de dolor bucodental o facial crónico, cáncer de la cavidad bucal o la garganta, infección oral y anginas, periodontopatías, caries dental, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan la capacidad de una persona para morder, masticar, sonreír y hablar, así como su bienestar psicosocial”.

Expresó que la caries y la enfermedad periodontal son las dos enfermedades bucales más comunes que se presentan en la población. Según datos que proporciona la Organización Mundial de la Salud, del 60 al 90 por ciento de los escolares de todo el mundo, tienen caries dental. Además, las enfermedades periodontales graves como la periodontitis severa, pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectando incluso del 5 al 20 por ciento de los adultos de edad madura, por lo que se observa desde luego, que la incidencia varía según la región geográfica.

Para finalizar, el diputado reconoció el trabajo realizado por parte de los diversos programas estatales, para el cuidado bucodental en la población, sin embargo, resaltó que se requiere fortalecer las acciones para un adecuado cuidado de la cavidad bucal desde edades tempranas, para evitar resultados como los actuales, de generaciones sin los hábitos saludables correspondientes; por ello se hizo el llamado al Ejecutivo Estatal para que se realicen las acciones necesarias para la prevención, detección y control de los problemas de salud bucal.

Pide Congreso reforzar las medidas de detección del virus COVID-19

En Sesión Ordinaria de la Sexagésima Sexta Legislatura, se exhortó al Poder Ejecutivo Estatal, para que por conducto de la Secretaría de Salud, se sigan con el refuerzo de las medidas, estrategias y acciones para la detección del virus COVID-19, dado al aumento de casos en la Entidad.

El presidente de la Comisión de Salud, diputado Jesús Manuel Vázquez, expuso que dado se sugiere aumentar las pruebas de detección del virus denominado COVID-19 en el Estado, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que éstas sean realizadas únicamente en los laboratorios certificados para tal fin.

Además, se solicitó fortalecer todas las unidades de salud, a fin de que cuenten con los insumos humanos y materiales suficientes y necesarios, para estar en aptitud de seguir recibiendo a pacientes con síntomas del virus antes mencionado.

Asimismo, dentro del exhorto aprobado de manera unánime, se solicitó continuar con la gestión de más convenios con las cadenas restauranteras y hoteleras, para que se sigan dando los servicios correspondientes de alimentación y hospedaje al personal de la salud, como medida de solidaridad y fraternidad por el esfuerzo realizado.

Por otra parte, se pidió también publicar, divulgar y capacitar al personal correspondiente, sobre los lineamientos del manejo general y masivo de cadáveres por COVID-19, así como las medidas sanitarias correspondientes, para la eficaz y eficiente atención médica de los casos sospechosos de contar con el virus COVID-19.

De la misma manera, se exhortó a los poderes ejecutivos Federal y Estatal, para que a través de las Secretarías de Salud respectivas, informen de manera periódica a la ciudadanía, sobre el número de pruebas destinadas a detectar el virus COVID-19 en el Estado, así como el número de pruebas aplicadas en los casos sospechosos, lo anterior, a fin de generar certidumbre e información oficial a la ciudadanía.

Por último, se solicitó a la Federación, para que a través del ISSSTE, se implementen medidas necesarias para el abastecimiento urgente de medicamentos faltantes en farmacia, los cuales resultan indispensables para el tratamiento de diversas enfermedades crónico-degenerativas del personal jubilado y derechohabientes, para evitar posibles complicaciones causadas por el virus; así mismo, para el Ejecutivo Federal y los 67 ayuntamientos de la Entidad, continúen con la implementación y fortalecimiento de las acciones necesarias en el Sistema Estatal Penitenciario, a fin de prevenir contagios por COVID-19.

Reforma Congreso la Ley de la CEDH en relación a los requisitos para la Presidencia el organismo

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, reformaron la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en relación a los requisitos que deberá reunir el Presidente del organismo, para su designación.

El diputado Jesús Villarreal Macías, en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, señaló dentro de la exposición del dictamen de decreto, que la adecuación se realizó al artículo 9 de la citada Ley, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 9. …

I. …

II. Se deroga.

III. No haber ocupado ni ocupar puestos de dirección de partidos u organismos políticos en los últimos 5 años;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

V. Acreditar 5 años de experiencia en el área de promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos. Dicha experiencia deberá ser comprobable mediante documentos expedidos por autoridades, organismos públicos y/u organizaciones en la materia.

VI. Contar con nivel de estudios de Licenciatura.

Agregó que la defensa y promoción de los derechos humanos resulta de gran importancia para el país y la Entidad, lo cual quedó implícito tras la reforma constitucional en la materia, al elevar estos derechos a nivel constitucional y reconociendo a todas las personas como titulares de estos derechos.

Cabe resaltar que dicha adecuación se realizó luego de que se elevara a derecho que el derecho humano se elevara a derecho constitucional, por lo cual es relevante que la persona titular del organismo encargado de la defensa de los derechos humanos en el Estado, sea aquella que tenga una amplia preparación y experiencia en el campo, que demuestre un compromiso en la prevención y atención de las conductas violatorias a los derechos humanos realizadas por autoridades, servidoras y servidores públicos, cuyas acciones atenten contra la dignidad de las personas.

Por último, resaltó que con dichos ajustes a la normativa, se fortalece al organismo, dado a que será encabezado por aquella persona que tenga la capacidad y experiencia indispensables para desarrollar de manera más adecuada y óptima, las funciones que el cargo requiere.

Crea Congreso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado, con la finalidad de crear la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

El dictamen de decreto, fue presentado por la diputada Ana Carmen Estrada, integrante de la Comisión de Igualdad, quien señaló que con la adecuación realizada a los ordenamientos antes mencionados, la persona que funja como titular de la Fiscalía General, también se auxiliará de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Dentro del mismo dictamen, fueron reformadas diversas disposiciones de la Fiscalía General, entre ellas, las atribuciones de la recién creada Fiscalía Especializada, que entre otras acciones, habrá de realizar la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos, cuando no sea competente la Federación, y prestar el auxilio que se requiera por la autoridad, conforme a lo dispuesto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Se estableció que el Fiscal General y los Fiscales Especializados en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género; en Control, Análisis y Evaluación; en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada; en Delitos Electorales; en Operaciones Estratégicas; y en Combate a la Corrupción, así como los Fiscales de Distrito por Zonas, intervendrán como representantes del Ministerio Público, de acuerdo con las facultades otorgadas por la ley y las expresamente conferidas por autoridad competente.

También, se da atribución a la Fiscalía General, para crear Comisiones Especiales para la investigación de cualquier delito; las cuales serán de carácter temporal, con autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que, debido a su gravedad y contexto, a juicio de la persona titular de la fiscalía amerite su creación.

Sin perjuicio de las atribuciones y labores propias conferidas a las dependencias correspondientes, dichas comisiones incluirán delitos como feminicidios, violencia sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, trata de personas, o las que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, de las niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. Tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición.

Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por personas expertas de reconocida experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran.

Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes.

Asimismo, se estableció que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, realizará funciones de investigación, prevención y persecución de los delitos en materia electoral y de violencia política contra las mujeres en razón de género, en el ámbito de su competencia.

La titularidad de la Fiscalía recaerá en una persona con cargo de fiscal especializada o especializado, y contará con Cinco Unidades Regionales, una en cada Fiscalía de zona, con una persona titular, que podrán auxiliarse de las coordinaciones del Ministerio Público y Policía Investigadora, así como de las unidades administrativas necesarias y demás personal que se requiera con base en la incidencia delictiva y disponibilidad presupuestal.

El personal para el ejercicio de sus funciones deberá ser altamente calificado y especializado en derechos humanos, perspectiva de género, materia electoral, atención a víctimas del delito y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Además, contará con un área encargada de recopilar, administrar, conservar y actualizar una base estatal de estadística de los asuntos que tramite, referente a violencia política contra las mujeres en razón de género, y compartirla, con la Fiscalía General de la República, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y en su caso otras autoridades, de conformidad con los lineamientos que se emitan para tal fin.

Por último, se señaló que la nueva Fiscalía Especializada, contará con el personal técnico y los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el reglamento correspondiente.

Citarán a Gobernador del Estado a comparecer ante el Congreso local sobre atención a la pandemia por COVID-19

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, invitaron a Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado, a comparecer ante dicha Soberanía, con el propósito, única y exclusivamente, de exponer, aclarar y especificar el destino y uso de los recursos financieros que se han ministrado por parte del Gobierno Federal, en atención de la pandemia generada por el COVID-19.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Benjamín Carrera Chávez de MORENA, quien determinó que dentro de este exhorto, también se cita a Eduardo Fernández Herrera, titular de la Secretaría de Salud Estatal.

Refirió que dentro de este documento, se autoriza a la Presidencia del Congreso del Estado, lleve a cabo las gestiones necesarias, con el propósito de establecer, a la brevedad, fecha y hora para la celebración de la citada comparecencia. La cual, con fundamento en los artículos 7 y 75, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se realizará en la modalidad de acceso remoto o virtual, y presencial en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.

También, se seguirá un formato de participación, en el cual primero se escuchará al Ejecutivo Estatal, por un máximo de 25 minutos, su exposición, aclaraciones y especificaciones sobre el destino y uso de los recursos financieros que se han ministrado por parte del Gobierno Federal en atención de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19).

Seguido a eso, cada grupo parlamentario o fuerza política, en orden de menor a mayor representación, podrá fijar postura o emitir los comentarios relacionados hasta por 7 minutos, para lo cual el Ejecutivo, si así lo desea, contará también con hasta 5 minutos para responder respecto a cada una de las participaciones, a lo que cada fuerza política en una segunda escucha podrá preguntar nuevamente o solicitar aclaración de alguna duda o comentario adicional hasta por 2 minutos.

Al finalizar las participaciones de las fuerzas políticas, el Ejecutivo contará con el uso de la palabra a fin de señalar acciones concretas sobre el uso y destino de los recursos federales ministrados para pandemia de la enfermedad por COVID-19.

Expresó que en el mes de octubre, se incrementó exponencialmente los casos de COVID-19 en la entidad, en cuanto a los casos de personas positivas, con nuevos casos, pacientes hospitalizados y las personas que lamentablemente fallecieron, por lo que es necesario que se informe sobre las acciones y estrategias aplicadas, así como de los recursos.

“En días pasados, el Gobernador del Estado señaló que Chihuahua requiere ventiladores y la federación no quiere donarle; una de las razones por las que considero urgente y necesaria esta comparecencia que solicito, ya que existe discrepancia entre los datos de la Secretaría de Salud Estatal y los que conoce el mandatario estatal”, apuntó.

Dijo que la actualidad necesita que se aclare dicha situación y que se informe de manera puntual, del uso de los recursos financieros que se le da a las ministraciones de la federación y el uso racional de los mismos.

Respecto a la solicitud publica que el mandatario estatal, enfatizó el reembolso de 800 millones de pesos, se ha aclarado por parte de la Federación de las ministraciones que se le han otorgado al Gobierno del Estado de Chihuahua, sin embargo, también es menester recordar que el propio Gobernador rechazo a inicios del año inscribirse al Instituto de Salud para el Bienestar.

Por último, comentó que de enero a septiembre de este año, Chihuahua ha recibido 51 millones 299 mil 218 pesos adicionales a los presupuestados en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para un total de 2 mil 031 millones 858 mil 444 pesos por lo que lo que la Federación ha cumplido con los chihuahuenses.

Piden estabilidad laboral para docentes del Estado de Chihuahua y análisis en asignación de horas y bases

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, a la Secretaría de Educación y Deporte, a la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras en el Estado y a la Secretaría de Hacienda, para que tomen medidas urgentes a fin de establecer estabilidad laboral a los docentes de la entidad.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Misael Máynez Cano del PES, quien determinó que de igual manera, se pide que de manera urgente, se realice una mesa de trabajo para poder establecer los mecanismos de aplicación de criterios para la asignación de horas y de bases para docentes.

Expresó que la educación es un servicio público, prioritario y un bien social que, por tanto, es responsabilidad del estado y la sociedad. Además, dijo que en el Sistema Educativo Estatal, la educación deberá de ser de calidad y que se tiene que asegurar la participación activa de todas aquellas personas involucradas en el Proceso Educativo, con sentido de responsabilidad social.

Afirmó que la Secretaría de Educación y Deporte, es la que tiene como objetivo regular la educación en sus diferentes tipos, niveles y modalidades que se imparten en el estado de Chihuahua, por el estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares, de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

“Hemos visto como se ha dejado de lado el atender las necesidades laborales del personal docente que se encuentran adscritos al Subsistema de Educación de Gobierno del Estado, y que labora específicamente, en el nivel de secundaria”, abundó ante las y los diputados.

Dijo que lamentablemente, las y los docentes egresados de las diversas licenciaturas en educación secundaria de las generaciones: 2010-2014, 2011-2015, 2012-2016, 2013-2017, 2014-2018, cuentan con un agravante en su situación económica por falta de pago salarial y que dura hasta ocho meses sin percibir el antes mencionado.

“El dictamen de ley que se propuso en sesión del jueves pasado con relación a la armonización de la Ley Federal de Educación con la Ley Estatal de Educación, permitiría abrir los espacios para solucionar esta problemática planteada, además de muchas que están esperando a que se solucionen; desafortunadamente quienes votaron en contra de la armonización de ambas leyes frenaron la posibilidad de darle a nuestros docentes la oportunidad que ellos se merecen y que solicitan, que se les hagan válidos sus derechos laborales”, detalló el legislador.

Esclareció que el presente exhorto, tiene con la finalidad que se proteja a las y los docentes y que se les permita ejercer libremente sus derechos laborales y de escalafón, ya que son sus derechos y prerrogativas laborales que se consagran de acuerdo con el Artículo 3 y el 123, apartado B Constitucional.

“La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en su sección Tercera, referente a la promoción en el servicio en educación básica, específicamente en su artículo 44, hace referencia a un programa de promoción horizontal mediante un programa integrado por niveles de estímulo, con reglas de incorporación, promoción y permanencia diferenciadas en cada uno de ellos, asunto que no se emplea para el incremento de horas, ni para apertura de espacios para la participación por asensos en condiciones igualitarias y libres de discriminación”, finalizó.

Solicitan no eliminar el Subsidio para la Prima del Seguro Agropecuario del PEF 2021

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que reconsidere no eliminar del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, el Subsidio para la Prima del Seguro Agropecuario.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Anna Elizabeth Chávez Mata del PRI, quien determinó que este subsidio, es componente del programa Aseguramiento Agropecuario, mismo que necesita que se le asegure una partida suficiente para el mismo fin.

En este sentido, dijo que una de las características principales del sector agropecuario, es su gran dependencia de la naturaleza, misma que deja al descubierto viento, sequía, lluvia, heladas, plagas, granizo y enfermedades de las plantas y ganado en sus diversos tipos, que son riesgos de la actividad, mismos por los que se administra el riesgo de la producción mediante los seguros agropecuarios.

Expresó que el Seguro Agropecuario, va dirigido a proteger de los riesgos posibles a la inversión realizada por los productores para obtener un cultivo o una ganancia en las actividades del sector, específicamente en una zona geográfica determinada en el ciclo correspondiente, a fin de aminorar las pérdidas económicas y consecuentemente atentar contra el patrimonio del mismo.

Además, mencionó que en México, el sector primario de la economía se compone de actividades y productos muy diversos, esto ocasiona que los productores de acuerdo con su perfil y con la actividad que desarrollan, empleen diferentes prácticas, niveles de inversión y tecnología. No obstante, la diversidad de condiciones en las actividades primarias tiene una característica común: están expuestas a un alto riesgo, sobre todo si se les compara con actividades de otros sectores.

Agregó que derivado de esto, son recurrentes los riesgos relacionados con la producción y con la logística de comercialización; con la volatilidad de los precios de venta agropecuarios y con el incremento de los precios de los insumos, por mencionar algunos.

“La situación de constante riesgo afecta en mayor medida a los productores que se desempeñan en pequeña y mediana escala y que carecen de instrumentos para mitigar dichos riesgos. Los siniestros en el sector primario, pueden ocasionar que los productores más vulnerables pierdan sus activos productivos en detrimento de las actividades económicas primarias y el bienestar de los hogares rurales. En este contexto, el Seguro Agropecuario es un instrumento que conlleva importantes beneficios económicos y sociales; además, el Seguro Agropecuario se relaciona estrechamente con el financiamiento de las unidades de producción de tamaño pequeño y mediano”, apuntó.

Por último, dijo que en los últimos 5 años el programa denominado “Aseguramiento Agropecuario”, consta de dos componentes al día de hoy los cuales son: Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y Apoyo a Fondos de Aseguramiento Agropecuario y el presupuesto para el año 2016 de dicho programa fue de 1,666.9 millones de pesos; 2017 y 2018 fue prácticamente similar con un presupuesto de 1,534 millones de pesos; para el año 2019 tuvo un presupuesto de 1’211,748,727 pesos lo que se traduce en un 21 por ciento menos de los dos años anteriores; para este año 2020 el presupuesto fue de 605’874,364 pesos, 50 por ciento menos al del año 2019 y para este ejercicio fiscal 2021, no incluyen el componente denominado “Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario” operada por Agroasemex.

Solicitan a PCE informe sobre el estado que guardan las finanzas de la dependencia

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, solicitaron a quien ocupa la titularidad de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, tenga a bien informar a esta representación, el estado que guardan las finanzas de dicha dependencia.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado René Frías Bencomo del Partido Nueva Alianza y quien determinó que dentro de este exhorto, se pide la información que permita conocer quiénes y cuáles son los montos reales que le adeudan a dicha institución en la actual y la pasada administración.

“En distintos medios de comunicación, ha circulado información acerca del adeudo que diversas instituciones tienen con Pensiones Civiles del Estado; con el afán de que se nos brinde una explicación concreta de que es lo que priva en estos momentos, por la que debemos velar y no permitir su detrimento, considero importante la intervención inmediata del Director General de Pensiones y este brinde a esta Asamblea la información concreta”, dijo el legislador.

En este sentido, expresó que es necesario conocer la situación que atraviesa la dependencia, si actualmente existe una crisis económica o no al interior de la misma, como el monto detallado de las instituciones que le adeudan en esta administración y en la pasada.

“La actual administración se ha caracterizado por la pugna al combate a la corrupción, por lo que recordemos que si las instituciones están reteniendo a los trabajadores, estás tienen la obligación de enterarlo a Pensiones Civiles del estado, de lo contrario en materia fiscal pudiese estar frente a un delito”, abundó.

Afirmó que si no se dan los resultados correspondientes, es necesario que se corrija el rumbo y se le dé una explicación a los trabajadores de Gobierno del Estado sobre lo mismo, y que si es la situación, acudir a las instancias judiciales para que puedan cumplir con el pago de las retenciones que se les ha hecho, el objetivo de sanear las finanzas de la institución de seguridad social.

“Me permito subrayar que ésta atenta solicitud tiene la intención de fortalecer la comunicación entre los Poderes que integran nuestra forma de gobierno, la coadyuvancia entre los mismos y la coordinación que se consagra en nuestras normatividades con el fin de lograr una coordinación efectiva a favor de la gobernabilidad”, finalizó Frías Bencomo.

