Envía Bazán reto a Corral para que rinda cuentas

Con la discusión del pacto federal, el diputado local y dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, envió un reto al gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, para que explique cuánto es lo que pide y en que beneficiaría a Chihuahua puesto que, dijo la entidad tiene carencias y no se ha visto una inversión verdadera del mandatario.

“Es sin duda una incongruencia del gobernador en su afán protagónico estar pidiendo apoyo al federalismo cuando el municipalismo lo tiene olvidado, envió un reto al gobernador para que, en términos concretos nos explique lo que está pidiendo en qué beneficia a Chihuahua, que la materialice y nos diga a nosotros los chihuahuenses de que se trata su nuevo federalismo”, dijo.

Lo anterior, debido a que diez de las entidades se pronunciaron dispuestas a romper el pacto federal, entre ellos Chihuahua, pese a que de acuerdo con la federación no han rendido cuentas desde 2017.

En 2018, el gasto federalizado del Gobierno de Chihuahua en materia de educación presentó varias irregularidades. Entre ellas están 949.4 millones de pesos en probables daños al erario público relacionados con incumplimientos de ley y deficiencias de transparencia y rendición de cuentas.

Las anomalías detectadas por la ASF incluyen pagos y prestaciones de nómina no acreditados por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, recursos no ejercidos ni comprometidos del programa de Escuelas de Tiempo Completo que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por parte de la Secretaría de Educación y Deporte, además de 7 mil 486 pagos del Gobierno central a 406 trabajadores no encontrados, que estaban en periodo de licencia sin goce de sueldo, dados de baja, en cargos de elección popular, difuntos, o efectuando tareas ajenas a servicios de educación pública.

Comentarios