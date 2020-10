Piojo Herrera aconseja a sus jugadores conprarse casa antes que carros

Récord

El técnico del América aseguró que trata de orientar a sus jugadores para que no malgasten su dinero.

Miguel Herrera, técnico del América, no solo se preocupa por hacer crecer a sus jugadores profesionalmente, sino que también, se encarga de que estos, sepan invertir inteligentemente su dinero, pues reveló que, a sus jugadores no les permite comprarse un carro del año antes que una casa.

“El chavo no se da cuenta que trae dinero a los 22 años y lo despilfarra y lo primero que dicen es: ‘Quiero comprar un carro del año que este muy bonito y que cueste un montón de dinero’. Yo tengo la mala manía o creo que es buena, de a mis jugadores no permitirles eso. Si no me traen que ya compraron una casa, un departamento, un lugar donde estar, no pueden llegar aquí en carro del año”, declaró en entrevista para el canal de YouYube de Farid Dieck.

Herrera, también confesó que a Sebastián Córdova y a Jorge Sánchez les leyó la cartilla, pues ambos jugadores no tenían todavía una casa propia e incluso Córdova ya había comprado un carro que anteriormente perteneció a su excompañero Edson Álvarez, por lo que el técnico intervinó para que ambos compraran sus casas.

“Ahora a Córdova y a Jorge Sánchez les dije: ‘ustedes no pueden entrar al club en carro’. Porque Córdova ya le había comprado su carro a Edson que se iba a Europa.

”Mientras no me traigan las escrituras de una casa o un departamento y así uno traiga en el carro al otro no los dejo entrar porque son muy amigos, y los dos me dijeron que uno ya compró su casita en Aguascalientes (Córdova) y el otro ya compró su casita en Torreón ( Sánchez) y les dije que qué bueno y que no lo vean porque soy así, sino por si el día de mañana les llueve, van a tener una casa que no les deje caer el agua.

“El coche lo sacas de la agencia y te cuesta 10 pesos, ya lo sacaste de la agencia y ya cuesta siete, y la casa si la compraste en 10 pesos y le metiste dos pesos ya cuesta 15 porque va para arriba. Entonces les digo que no sean tontos, que inviertan su dinero en algo que les de productividad”, finalizó.

Comentarios