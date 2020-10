El sueldo no es la base de la buena toma de decisiones, tenemos un presidente mediocre: diputada

La diputada por Chihuahua y presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, refirió que el disminuir salarios a funcionarios federales no es la solución a mejores finanzas públicas, puesto que independientemente de lo mucho o poco que alguien gane se debe analizar su calidad y vocación, además de su capacidad para dar resultados.

“El sueldo no es la base de la buena toma de decisiones, no podemos fincar en que si te bajan el sueldo ya tienes mayores recursos para el país, hay cosas mas importantes, no podemos tener un exitoso gobierno con salario mediocres”, comentó.

En este sentido, la legisladora señaló que hay que ver perfiles de funcionarios que ni bajándoselos valen la pena por que no cumplen con el afán de servicio, no define su compromiso.

“Lo que debemos fijar es ¿qué se hace con esos sueldos?, hay unos que reciben sueldo y reparten folletitos con mentiras por el agua, y si ese servidor de la nación anda repartiendo folletos es tirar el dinero, pero si tuviéramos funcionarios de calidad lo mucho o poco que ganen sale sobrando porque darían buenos resultados para todos”, agregó.

La funcionaria federal refirió que se deben planear buenas estrategias, diseñar buenos proyectos que den resultados para todos, en salud, en economía en turismo, en investigación, para hacer entre todos un mejor país.

“El sueldo pasa de lado, pero todo trabajo debe ser remunerado y valorado por su esfuerzo, hoy tenemos un Presidente mediocre con sueldo mediocre, no es funcional, son decisiones de país y las tienen que tener respaldadas con preparación y buena gratificación, los salarios son lo de menos cuando un funcionario no sirve o produce, de acuerdo a su rendimiento”, concluyó.

Comentarios