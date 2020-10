De tubérculos y tabernáculos

Por: Luis Villegas Montes.

En la mañanera del 20 de octubre el Presidente de la República dijo, entre muchas otras cosas, que: “no se puede hablar de un rebrote; están disminuyendo los fallecimientos” (minuto 56.10); que: “la ocupación hospitalaria… pss no ha tenido aumentos significativos” (minuto 57.18); que: “la economía va recuperándose” (minuto 57.37); y que: “no son políticos los que están manejando la pandemia” (minuto 1.07.51).[1]

En efecto, AMLO no se cansa; no se cansa de falsear la verdad, no se cansa de engañar, no se cansa de decir estupideces. El Presidente, como la marca esa de pilas que sale (o salía) en la tele: sigue y sigue y sigue.

Así es; con motivo de un tema tan arduo, tan complejo, tan difícil, tan doloroso para todos los mexicanos, como es la pandemia —¡con casi 90 mil muertos ya! (50% más de aquellas cifra que se anticipó como catastrófica[2])—, las verdades iban por un lado, las mentiras de López-Gatell por otro y, detrás, corrigiendo a la realidad y a su subsecretario, repartiendo vaticinios como bendiciones, su Jantidá, el Pejidente.

Ese día, y mientras el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud advertía que la epidemia de Coronavirus sigue activa “y que la velocidad de reducción de los contagios se está perdiendo”, su jefazo, el Pejidente, públicamente lo contradijo y manifestó categórico, como usted lo acaba de leer, que no, “no hay rebrotes”.[3]

Lo peor del caso es que AMLO continúa en sus trece de que todo va bien y, orgulloso, proclama a los cuatro vientos que: “no son políticos los que están manejando la pandemia”. Posiblemente en todo el mundo no haya un gobierno de las dimensiones del mexicano, o similares, empeñado en una lucha política por torcer la verdad de los hechos para forzarlos a coincidir con las ocurrencias y dislates mañaneros del responsable de atender el problema.

Si no lo cree, considere lo siguiente: la tasa de la pandemia, si bien es irregular, es constante en un solo punto: fluctúa; es decir, tiene “picos” y “caídas” pronunciados; no se mantiene de manera constante en su incremento ni en su decremento, pero, para este mes de octubre, particularmente la tercera semana, se aprecia un claro crecimiento pues si bien se pasó de 4 mil 119 muertes, el 18 de octubre, a 3 mil 699 al día siguiente; esa cifra creció casi un 50% en un solo día pues pasó a 5 mil 447 al día 20. Más aún, el registro diario desde entonces de 6 mil 845 (21), 6 mil 612 (22), 6 mil 602 (23) y 6 mil 25 (24); es decir, desde el día 20, en promedio, hubo 6 mil 521 contagios diarios, lo que significa un incremento ¡del 75%! respecto de la cifra de cinco días antes.[4] De hecho, el propio día 20, el de las declaraciones confusas, discordantes y cantinflescas entre el Prejidente y su sub, inaugura la racha mortal pues, de manera ininterrumpida, el crecimiento supera los seis mil casos diarios.

Si eso no es rebrote, un tubérculo es un youtuber tímido.

Como sea, entre tanta chacota y mentira, la danza de los números de muertos por COVID se volvió un asunto de cantina o, mejor dicho, de tabernáculo, donde el Peje pontifica y la audiencia rendida se hinca para… adorarlo.

