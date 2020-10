Alan Pulido se engalla ante su buen momento en la MLS: “Minimizan lo que he logrado”

marca

LOS ÁNGELES — Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, es el mexicano con mejor rendimiento en la Major League Soccer: En 11 partidos disputados de la temporada regular (10 como titular), ha contribuido con 6 goles y 4 asistencias que tienen a su club como líder de la Conferencia Oeste. Sin embargo, el atacante de 29 años siente que no se le da el mismo valor a sus actuaciones, como sí sucede con otros compatriotas en la Liga.

“Me da risa. Todo lo que he logrado en México lo han minimizado y me causa risa. Las cosas que he hecho en lo personal si lo hace otro jugador se lo alaban más”, dijo Pulido en video conferencia este martes.

“Si cualquier otro mexicano hiciera lo que estoy consiguiendo tendría otro impacto. Lo digo un poco de broma, no es personal ni nada, yo sigo trabajando en los objetivos que me trazado”.

Alan Pulido se incorporó al plantel de Sporting Kansas City para la temporada 2020, dejando la Liga MX tras ser campeón de goleo con Chivas. En su palmarés, están el campeonato de Liga MX con Tigres en 2011 y de Copa MX en 2014. Ya con Guadalajara consiguió triplete de Liga, Copa y Liga de Campeones de CONCACAF. Durante su paso por Europa, Pulido también se coronó con el Olympiacos griego.

Comentarios