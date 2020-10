Traerá Frente Frío Número 8 probable descenso en la temperatura

Para este fin de semana se pronostican días soleados

Días mayormente soleados y posible descenso de temperatura durante las noches, debido al Frente Frío número 8, es lo que se espera para este fin de semana en la capital, según datos de Protección Civil Municipal, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, por lo cual es importante tomar las medidas necesarias para prevenir enfermedades.

Para este viernes la temperatura máxima será de 30 grados centígrados y la mínima de 15, mientras que para sábado y domingo se prevé que el termómetro no suba más de los 33 y 32 y no baje a menos de 15 y 17° C, de manera respectiva.

Joel Estrada Castillo, coordinador de la dependencia municipal dijo al respecto que, debido al ingreso de este frente frío en el norte y noreste del país, se pudieran también generar vientos de hasta 60 kilómetros por hora, por cuya razón recomendó acatar las recomendaciones que constantemente emite la autoridad para evitar accidentes, aunado a complicaciones de salud provocadas por las altas y bajas temperaturas.

De igual manera pidió a la ciudadanía quedarse en casa en la medida de lo posible, evitar reuniones, utilizar cubreboca obligatoriamente, evitar saludos de beso o abrazo, así como lavar constantemente las manos y utilizar gel antibacterial, toda vez que se ha decretado regresar al color rojo en la semaforización.

