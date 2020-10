OFICIAL: Multas de hasta 3,400 y 24 horas de arresto por no usar cubrebocas

El comisario en jefe de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez, informó que de acuerdo con el articulo 37 fracción III del reglamento de justicia cívica, en continuidad con el decreto estatal que establece el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, todo ciudadano que no lo porte será acreedor de 12 a 24 horas de arresto o multas que van de los mil 737 hasta los tres mil 400 pesos.

El funcionario municipal explicó que el objetivo no es recaudatorio, sino hacer conciencia social pues si todos cumplen las medidas básicas no tendrán nada que pagar, el número de contagios disminuirá y así la economía local se restaurará, los hospitales tendrán ocupación, y no seguirán las muertes por el virus.

La ley establece una multa entre 20 a 40 UMAS o de 12 a 24 horas de arresto, pues no cumplir las medidas equivalen a un delito contra la salud de los demás.

“Son infracciones que atentan contra la salud pública, sería una infracción el realizar actividades en espacios públicos sin cumplir con las medidas necesarias de higiene en materia de enfermedades infecciosas y transmisibles”, aclaró.

