Incorpora Congreso el delito de violencia digital en el Código Penal del Estado

El Poder Legislativo de Chihuahua reformó el Código Penal de Estado, con la finalidad de incorporar la violencia digital dentro de la normativa estatal, ello como una nueva manifestación de violencia que se da por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Dicha adecuación fue realizada en el Título Quinto, el Capítulo VII el cual se denominó Contra la Intimidad Sexual, señaló la diputada Rocio Sarmiento Rufino, integrante de la Comisión de Justicia.

Asimismo, se adicionó al artículo 180 bis un tercer párrafo en el que se estableció que, a quien sin haber recibido u obtenido de la víctima imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual, y a sabiendas de que la información fue revelada y difundida sin el consentimiento de la víctima y aun así la difunde, se le impondrá de noventa a ciento ochenta días de trabajo a favor de la comunidad. Si la víctima es de las contempladas en el párrafo anterior, además de trabajo a favor de la comunidad, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión.

Además se agregó un artículo 184bis, en el que se dispuso que, a quien con fines lascivos, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio, contacte a persona menor de dieciocho años para concertar un encuentro físico u obtener imágenes, textos, grabaciones de audio o video de contenido erótico o sexual, se le impondrá de uno a tres años de prisión, de cien a trescientos días multa y el sometimiento a tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia sexual.

Al mismo tiempo, se estableció que no se aplicará sanción alguna cuando la víctima sea mayor de catorce años, pero menor de dieciocho y, por su desarrollo y madurez se establezca de manera objetiva y razonable, que hubo consentimiento válido por no existir una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición desfavorable de desigualdad respecto del sujeto activo, que viciara ese consentimiento.

Para finalizar, la Legisladora señaló que esta adecuación se realizó, debido a la identificación de diversas manifestaciones de violencia digital que han surgido, incluso en el movimiento conocido como Ley Olimpia.

Instan al Poder Ejecutivo Estatal para que incluya partida especial para profesionistas de salud en Presupuesto 2021

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Estatal, para que tenga a bien integrar en el Presupuesto 2021 del Estado de Chihuahua, una partida independiente y extraordinaria, en el que se establezca un monto de compensación económica al personal del sector salud de las diversas instituciones, que hayan participado directa e indirectamente, en la prevención, contención, sanación y recuperación de pacientes con COVID-19.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Alejandro Gloria González del Partido Verde Ecologista de México y quien detalló que esta propuesta, incluye de igual manera, el cuidado de otras enfermedades infecciosas y/o contagiosas.

Expresó que la retribución antes mencionada, se otorgará al personal de salud de acuerdo con el nivel de riesgo que enfrentan, así como en atención a las jornadas laborales extendidas a manera de compensación y estímulo por el esfuerzo extraordinario que han realizado a lo largo de la pandemia generada y futuras condiciones adversas que se llegaran a presentar.

“Vivimos tiempos sin precedentes; después de 100 años, nos toca vivir lo que nadie quiere experimentar alguna vez en su vida: una pandemia. Como político, o mejor dicho, representante de una ciudadanía, los retos no son pocos. El sector salud ha dado todo y han ido literalmente, más allá del límite de su capacidad, han expuesto su persona, sus familias, sus descansos, unos profesionistas de la salud”, comentó el legislador.

Recordó que al principio de la contingencia sanitaria, se había designado al Hospital Central como exclusivo para la atención a pacientes con COVID-19, para concentrar los casos, tener mayor control de la situación y evitar el esparcimiento del virus, panorama que salió de control al sobrepasar las estimaciones de contagios, capacidad hospitalaria y defunciones.

“Cientos de profesionistas dan la cara por nosotros, por una población que no ha escuchado, que ha hecho caso omiso a las medidas, pero lo más grave, lo más preocupante, estos profesionistas siguen en pie, aún y cuando el apoyo de gobierno, quien se supone debe ser su mayor respaldo, ha sido verdaderamente escaso”, abundó Gloria González.

Señaló que dado a las deficiencias del sistema de salud, da en consecuencia que médicos y personal de salud, trabajen arduamente por salvar vidas, arriesgándose durante turnos por días seguidos; Comentó que México es de los primeros lugares en enfermedades como la diabetes y la obesidad, mismos que complican la pandemia.

Además, dijo que el personal de salud, no sólo se enfrentan al COVID-19, sino a enfermedades contagiosas como el sarampión, la gripe común o influenza y que ante ello, es necesario premiar el esfuerzo constante y que toma congruencia a través de la petición de una partida especial para dicho sector.

“No estamos haciendo lo suficiente, debemos de dar la cara por los profesionistas que lo han dado todo y empecemos desde los diversos órdenes de gobierno, por darles lo que realmente merecen y que incluso, cualquier contrato laboral establece: otorgar a los profesionistas un salario retribuidle, además del equipo de trabajo adecuado, ya que lamentablemente ni siquiera eso se tiene”, finalizó.

Piden garantizar atención médica a derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado con COVID-19

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Ejecutivo Estatal a través de Pensiones Civiles del Estado, para demandarle la búsqueda de estrategias que permitan garantizar la atención médica inmediata para sus derechohabientes enfermos de COVID-19, en los hospitales privados donde se ha venido subrogado el servicio.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado René Frías Bencomo del Partido Nueva Alianza, quien detalló que de igual manera, se solicitó que se definan acciones afirmativas para que se regularice la situación de las Casas Ecológicas y puedan ofertarse a un precio accesible a los trabajadores, a fin de que sea recuperado el recurso invertido de la Institución en este proyecto.

Expresó que se pide que se informe el estado que guardan y el avance de las acciones que ha realizado para exigirle el pago de las aportaciones a las instituciones afiliadas deudoras y en su caso, los convenios celebrados para hacer exigible los pagos por aportaciones de pensiones y servicio médico pendientes.

“Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ha sido por más de 6 décadas una institución de gran prestigio y calidad entre aquellos organismos que brindan servicios de pensiones y de salud en el país, sin embargo, como hemos mencionado en diversas ocasiones en esta tribuna, en este momento su servicio, enfrenta difíciles retos y son los derechohabientes los que están sufriendo la disminución de la calidad de sus servicios”, comentó.

Dijo que la situación de salud en el país y en la entidad debido a la pandemia, ha agravado la crisis por la que atraviesa el servicio médico de pensiones, ya que en los últimos días, se ha saturado en el caso de los servicios de urgencias, así como los hospitales que ofrecen por medio de la subrogación, la atención a los afiliados a este organismo, y que la situación de atención hospitalaria, se ha agravado por el incremento en el número de contagios por COVID-19.

“Si bien se debe reconocer la labor incansable que hacen los equipos médicos y de enfermeros para darle atención a la gran cantidad de personas que llegan con síntomas graves, la institución debe tomar acciones inmediatas que permiten garantizar la salud de sus afiliados, puesto que no puede atenerse a que las camas o espacios disponibles en varios hospitales se encuentren llenos y poder tomar determinaciones que les permita tener atención y recibir un servicio médico digno a todas y a todos sus derecho habientes”, abundó el diputado.

Recalcó que no se puede solapar la falta de medicamento, de tratamientos o de atenciones para los derechohabientes, y que se deben de realizar a la brevedad, acciones contundentes que permitan garantizar la atención digna y de calidad a quienes la requieran.

“En diversas ocasiones, un servidor ha usado esta tribuna para poder demandarle a Pensiones que realice estrategias que permitan sanear sus finanzas, tal es el caso de las casas ecológicas, que al momento representa un detrimento en sus recursos y que parece que por tecnicismos no se ha podido darle el uso correcto y destinarla a la venta de los Trabajadores del Estado, para quienes originalmente se había elaborado el proyecto”, señaló.

Por otro lado, afirmó que son varias las instituciones que tienen deudas millonarias con Pensiones, y que es necesario que se pueda liquidar por los deudores, así como que el organismo descentralizado, sanee la situación de deuda financiera.

“Mucho se ha dicho sobre cómo resarcir esta deuda, pero el compromiso de los morosos debe ser el pago inmediato para que pueda sanearse Pensiones, no hay pretexto, el servicio se sigue prestando, es cuestión de que se lleve a cabo algún convenio de pago de manera urgente y puedan realizar ayudar a la instituciones que tanto ha apoyado a sus trabajadores”, finalizó.

Piden a Senado de la República desahogar favorablemente sobre decreto para establecer Horario Estacional

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo del Estado, así como a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República, para que colaboren en el desahogo favorable de la iniciativa que propone reformar la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el Decreto por el que se establece el Horario Estacional.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Patricia Jurado Alonso del GPPAN, quien dijo que el Congreso de la Unión recibió desde el 14 de noviembre del 2019, la iniciativa propuesta por el Poder Legislativo de Chihuahua, correspondiente.

Reiteró que en diversas ocasiones, se le ha enviado propuestas similares al Legislativo Federal, en las que se plantean de diversas formas la necesidad de los chihuahuenses de regirnos por la zona horaria del meridiano 90 Oeste, todo el año.

Dijo que dichas iniciativas estriban en adoptar precisamente el horario que más favorece a esta entidad, para aprovechar al máximo la radiación solar que posee durante todo el año para el desarrollo de actividades cotidianas, además de reducir el consumo de energía eléctrica, con efectos favorables para el medio ambiente, social y económico, además de su incidencia en materia de seguridad pública.

“La iniciativa que propuso este Congreso, tiene su base en consulta ciudadana, a través de mesas técnicas regionales en las que se consideró la opinión de las y los ciudadanos integrantes de distintos sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, entre otras, así como en información comparada de los husos horarios en otros países que optaron por adelantar de manera permanente una hora sus relojes, es decir decidieron regirse por el huso horario inmediato al este y no practican el Horario de Verano estacional”, determinó.

Abundó que en la iniciativa de referencia, se planteó toda una contextualización del Estado, para sensibilizar y concientizar las razones, hechos y precedentes; los elementos técnicos y las conclusiones de un análisis realizado a partir de diversos datos de la Comisión Federal de Electricidad, para aportar elementos que permitan desahogar la iniciativa en sentido positivo, lo que favorecerá a las y los chihuahuenses.

Por otra parte, lo que se propone en la presente iniciativa, es que el Ejecutivo del Estado, a través de sus distintas dependencias y órganos que lo integran, pueda aportar elementos desde la perspectiva del quehacer que cada una desarrolla; esto, con la finalidad de crear una mayor y mejor convicción en el Senado de la República, respecto a la necesidad de contar con esta modificación para nuestro Estado.

“Como integrante de la Comisión de Energía de este Congreso, tengo especial interés en la materia y particularmente en que la iniciativa de mérito prospere. Tuve conocimiento que en septiembre del año en curso, en la reunión ordinaria de la Comisión de Energía, se enlistaron asuntos entre los que se contemplaba analizar la iniciativa antes aludida en conjunto con diversas propuestas similares realizadas por Congresos de otras entidades federativas, considerándose un eventual dictamen no favorable para nuestro Estado, esto derivado del foro realizado en noviembre de 2019, que concluyó se continuaría con el análisis de las mismas, por lo que es urgente hacer de conocimiento del Honorable Senado de la República, que nuestra entidad tiene especial interés en que la reforma de este Congreso sea aprobada”, puntualizó.

