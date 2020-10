VIDEO: Promueve municipio campaña para prevenir COVID-19 con el uso de cubrebocas

“El cubrebocas o tu vida”, mediante un video el gobierno municipal de Chihuahua advirtió a la ciudadanía los peligros del COVID-19 y la importancia de utilizar el cubrebocas en la vía publica.

El video se volvió viral porque el trasfondo es una realidad, la negativa a las medidas de prevención al Coronavirus es lo que ha disparado el número de contagios en la ciudad y en todo el mundo.

De tres pasajeros que van en el transporte urbano, uno ya tiene COVID-19 y aún así no porta su cubrebocas, ya contagió a su familia y su padre está a punto de morir, en ese mismo camión otra mujer se acaba de contagiar por la misma razón, no traer cubrebocas y probablemente necesite atención médica, al ser tanta la ocupación hospitalaria no encontrará lugar. Por último, un señor sí utiliza su cubrebocas, tiene los cuidados necesarios y su familia, afortunadamente está sana.

Hasta el 21 de octubre la Capital registró cinco mil 287 contagios, el número de acumulados en la entidad es de 20 mil 470 contagios acumulados, así como mil 659 defunciones.

Actualmente cuatro hospitales ya no tienen capacidad hospitalaria para enfermos Covid, en una guardería hay niños contagiados.

El uso de cubrebocas correctamente, lavar las manos constantemente y evitar lugares concurridos podría salvarte la vida.

