Publica Gobierno Municipal resultados de la convocatoria Proyectos Productivos

Este jueves 22 de octubre, el Gobierno Municipal da a conocer la lista de los 207 beneficiarios del programa Proyectos Productivos para Sectores Vulnerables, el cual corresponde a la segunda etapa de apoyos de este tipo del 2020, en el marco del Plan de Reactivación “A jalar juntos”.
Este programa consiste en un apoyo económico de hasta 10 mil pesos para la compra de maquinaria y equipo de proyectos de emprendimiento o de reciente creación.
En esta segunda emisión del año se invirtió un total de 2 millones de pesos. Los resultados fueron publicados en los periódicos impresos de mayor circulación en la ciudad, así como en la página www.ajalarjuntos.mx y en http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Convocatorias/Resultados_Proyectos_Productivos_ .
De conformidad con las reglas de operación de la convocatoria del Programa Proyectos Productivos para Sectores Vulnerables del 2020, publicadas el día 27 de septiembre del 2020 en la página web del Municipio de Chihuahua así como en los medios masivos tradicionales, se publican los resultados de la asignación de los recursos, siendo que los días 14, 15 y 16 de octubre del 2020 y de conformidad con las Reglas de Operación, sesionó el Comité de Validación Integrado por Víctor Eduardo Reséndez Torres, en representación del presidente de la Red Emprende Chihuahua, Carlos Héctor Espino Enríquez; el regidor Germán Ávila Hernández, presidente de la Comisión de Fomento Económico; Gabriela Ivonne Garrido Luján, en representación del presidente de CANACINTRA Chihuahua, Antonio Valadez García; María Fernanda Hernández Cazares, en representación del director de Emprendiendo por Chihuahua A.C., Ricardo Bustos Gardea; y las funcionarias públicas, Cyndi Lizeth Lugo Ponce, del Departamento de Proyectos Productivos, y Laura Marina Benavides Bustamante, líder de Proyecto, de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, en representación del subdirector de Innovación y Emprendimiento, Jesús García López.
A continuación la lista de los beneficiados
FERNANDO RODRIGUEZ LOYA
MARINA GARCIA SORIA
ALEJANDRA GUZMAN RIOS
CARLOS CARRASCO GUERRA
NORMA OLGA GAYTAN PALLARES
ROSA EVA LIMON GONZALEZ
MA DEL SOCORRO MARQUEZ SOTELO
ELIZABETH RONQUILLO VILLA
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ TORRES
LORENA DEL CARMEN HERNANDEZ QUIÑONEZ
PAOLA YAZMIN LARA FIERRO
ROMY ESMERALDA GARCIA GUADERRAMA
NANCY GUADALUPE ESPINO DIAZ
VIRGINIA IRENE MEDINA PAREDES
SILVIA CHAVEZ TORRES
PEDRO GONZALEZ CASTILLO
CAROLINA MAGAÑA NARVAEZ
GABRIELA GAMERO BARRAZA
DORA RODRIGUEZ MARTINEZ
OFELIA FUENTES VILLALOBOS
GREGORIO AROYO ROJAS
ALMA ROSA FUENTES FLORES
FABIAN ENRIQUEZ GARCIA
MIREYRA RAMONA MARQUEZ GRADO
MARIA ELENA SERVIN MIRAMONTES
GUADALUPE ALVARADO FIGUEROA
RENE ESPARZA DOMINGUEZ
KARLA ELENA RAMOS OLIVAS
CLAUDIA IVETTE MOLINA VALLES
MIGUEL ANGEL BARRAGAN VALENZUELA
EVA CELINA VIDAÑA HERRERA
JESSICA YAZMIN OCHOA CRUZ
ELIAS GUTIERREZ PERFECTO
YESICA FLORES LUGO
DIONISIA CHAPARRO FLORES
GLORIA ORPINEDA FRANCO
YABIN GILBERTO ESTRADA HERNANDEZ
ALAN OBED LOYA GUERRA
MARIA ESTELA SANDOVAL CHAVEZ
SONIA DELVAL LARREA
LILIA CAROLINA HERNANDEZ RIVERA
ELDA GUADALUPE RIVERA RIVERA
MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ FLORES
ADRIANA JANETH GRAJEDA MATA
FRANCISCO JAVIER ACEVES FRANCO
CARMEN ALMA HERNANDEZ GONZALEZ
ANTONIO J MOLINA NUÑEZ
GUILLERMINA MOLINA NUÑEZ
KAREN PAMELA HERRERA CARBAJAL
ROSALIA MARQUEZ VELAZQUEZ
MAURO GARCIA ACEVEDO
LUIS CERVANDO RIOS RAMIREZ
ITZEL SIDUMY FRANCO LARA
MARIA SOLEDAD GARCIA SOTO
OMILBA CHAPARRO QUIÑONEZ
SUSANA IVETT SAENZ ARELLANO
VALENTE TREVIZO MENDEZ
GUILLERMO JACOBO ROCHIN TIZNADO
SONIA GONZALEZ ESTRADA
ELOISA ANTONIA REYES LOPEZ
GLORIA LILIA RIVERA RIVERA
AIDA GUERRA OLIVAS
TERESA DE JESUS ARGUELLES BOJORQUES
MARIO MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
ANDREA ANCHONDO LAGOS
MA DEL CARMEN PEREZ MANCINAS
JORGE ALBERTO TELLO ACUÑA
ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ
SOFIA SANCHEZ HOLGUIN
GABRIELA ORTUÑO GUIRADO
PAMELA LIZETH SOLANO GONZALEZ
ADRIANA GUADALUPE VARELA ORTEGA
DAMIAN ISRAEL MONTAÑO CANO
VELVET ARTEMISA ESTRELLA MADRIGAL
XOCHITL PONCE DE LEON MATA
MARTHA PATRICIA ORTEGA ZAPATA
ESTHER AYDEE GASTELUM SANTOS
LILIANA MONDRAGON SANCHEZ
TOMASA NUÑEZ GAYTAN
JOSE REFUGIO CHAVEZ REYNA
LUIS ALBERTO GARCIA SALINAS
ROSA MARIA NAVA TERAN
MARISELA VAZQUEZ JARA
ANA VICTORIA FLORES VARGAS
LIZBETH RODRIGUEZ LOZOYA
CATALINA ZAVALA HINOJOS
ANGELES ASTRID HERNANDEZ GONZALEZ
LUCIA GABRIELA CEBALLOS MARTINEZ
AMADA ROSALIA VELAZQUEZ HERNANDEZ
FRANCISCO SALCIDO HERNANDEZ
NATHALIA BELEN OROZCO RIVERA
TERESITA JUDITH VILLASEÑOR LEDEZMA
ALEXIS ALFREDO CORREA MARQUEZ
MARIO MORENO RAMOS
TERESA LARRAN HOLGUIN
MARIA ELIZABETH CAMUÑEZ SANCHEZ
ANA SARAHI PEREZ ANAYA
NOHEMI ARELLANO SERRANO
CLAUDIA ESPERANZA BAUTISTA LUCERO
GONZALO NUÑEZ DUARTE
AIDA BEATRIZ PAREDES AGUIRRE
THANIA DENISSE ROSALES MORENO
GLORIA LUZ MONTOYA CORONADO
VICTOR ARTURO BARRERA VILLANUEVA
MAYRETH GRIJALVA AGUIRRE
YAHZY ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
ERICK CHAVEZ VILLALBA
ALMA IVONNE REYES LOPEZ
TANIA LIZETH MARTINEZ JACQUEZ
ROSA LARREA CARMONA
LIDIA VALENCIA PEREDA
GUSTAVO DELVAL LARREA
RAUL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ
MARIA EUGENIA VILLARREAL DIHARCE
CLAUDIA LILIANA MENDOZA VECINO
JOSE DAVID ARANA MEDRANO
PAULINA PORTILLO LARA
MARIA ELENA ROJO ALMARAZ
NORMA ISIDRA IBARVO IRACHETA
BRENDA JAQUELINE LOPEZ VELADOR
JOSE VIRGILIO SALAS FUENTES
ELVIRA FLORES FERNANDEZ
MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ
MARION ADRIANA OLIVAS FLORES
JUAN MANUEL FRANCO LARA
GEORGIA VALERIA RAMIREZ GONZALEZ
MARIA ESTHER NAVARRO SARMIENTO
HELEN MICHEL HERNANDEZ GUTIERREZ
CLAUDIA CITLALLY RODRGIUEZ CASTAÑEDA
ROSALIA DOLORES HERNANDEZ MENDOZA
KAREN PAOLA ALCALA DURAN
FRANCISCO JAVIER MAYNEZ MAYNEZ
VALERIA OLIVAS HERNANDEZ
JANETTE OFELIA TORRES HIDALGO
ANA KAREN DELGADO VERA
MARIA LUISA HERNANDEZ MENDOZA
MINERVA SIQUEIROS CANDIA
ALEXIS SOTELO ENRIQUEZ
GABRIELA CHAVEZ AVILA
MARIA IDALIT JACQUEZ
LAURA LORENA DOMINGUEZ CISNEROS
CARLOS ALBERTO CARREON JACOBO
MA DEL CARMEN LARA GONZALEZ
ROSA VILLALOBOS GONZALEZ
LUIS ARTURO FLORES FERNANDEZ
CARLOS IVAN OLIVAS LEAL
VERONICA LETICIA SAUZA SALAS
LILIA NEVAREZ RUIZ
BLANCA LIDIA QUIÑÓNEZ SANDOVAL
MARIO ALBERTO OLIVAS TREVIZO
DIANA PATRICIA FIGUEROA ESNAYRA
ANA CRISTINA HERRERA VIGIL
CHRISTIAN SOTELO ENRIQUEZ
RAFAEL ALBERTO LOPEZ CONTRERAS
GUADALUPE ARACELY PEREZ ANAYA
OLIVIA URIBE SILVA
JUANA CATALINA RIOS CARDENAS
JORGE GUADALUPE PEREZ ANAYA
ARIADNE SEGOVIA BUSTAMANTES
NIDIA DENISSE MORALES AGUAYO
KENYA YESDYTH RAMOS ENRIQUEZ
MINERVA BUSTAMANTES QUINTANA
ROSA OLIVIA FLORES FERNANDEZ
MARIA DURAN RAMOS
CARLOS ELI ALMANZA RUIZ
ALEJANDRA JUAREZ PADILLA
SARAI GUADALUPE RODRIGUEZ VALENZUELA
LUCIA RUBI DIAZ ROJO
JORGE VERA CHAVEZ
JESUS FRANCISCO BRIONES MENDOZA
VICTOR ABRAHAM CARMONA PEREZ
ELSY GUADALUPE SALAZAR MARTINEZ
CHISTIAN ESPINOZA CASTILLO
BRENDA XIOMARA ESPARZA PEREZ
ELIZABETH SOLIS MARTINEZ
ELOISA CORONA BALDERRAMA
CLAUDIA JANETH RICHARTE LIMAS
AIXCEL ITALY MARQUEZ VELAZQUEZ
LETICIA DOLORES MEDRANO VAZQUEZ
ANA MARIA GONZALEZ IBARVO
AMERICA BORDAS BELTRAN
MARA ROCIO TORRES PEREZ
ALFONSO MARTINEZ GOZALEZ
ROSA VELIA AYALA LOZANO
ALMA ESTELA PACHECO SANCHEZ
NIEVES JULIETA CARRERA VELAZQUEZ
ELDA EUNICE AGUIRRE LOERA
FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO CHAVEZ
JULIO CESAR CASAS ESTRADA
JESUS OLIVAS ESQUIVEL
LAURA CAROLINA CHACON BALDERRAMA
JOSE MIGUEL GARCIA ORTIZ
LUIS ENRIQUE CENTENO ARAGON
PATRICIA MENDOZA
NORMA VERONICA SALDAÑA TABURA
ROSA ALICIA FRIAS FRIAS
HERLINDA GRACIELA MACHUCA ZAPATA
PLACIDA GUADALUPE MEDRANO BARRAZA
MARIANELA ACOSTA LARA
NORMA CHACON MACHUCA
LEONARNO HERNANDEZ ALVAREZ
CARLOS ALBERTO SANCHEZ MOLINAR
BERTHA ELVA ESCARCEGA TORRES
MARIA ELENA MORALES DELGADO
GUADALUPE OLAGUE DE LA RIVA
PRISILA RUBY MARISCAL CORRAL
JOSHUA HIRAM CHAVIRA BALDERRAMA
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso para seguir impulsando la economía de la ciudad, a través del apoyo al emprendimiento.