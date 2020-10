Se reúnen secretarios de Desarrollo Rural y de Hacienda con integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura

Diputadas y diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, recibieron a los secretarios estatales de Desarrollo Rural y de Hacienda, con el objetivo de conocer sobre lo plasmado dentro del informe de actividades realizadas por dependencias estatales.

La diputada Marisela Terrazas Muñoz, presidenta de la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Legislativo, dio la bienvenida al funcionario estatal y agradeció la atención y apoyo brindado para atender dudas de las y los diputados.

En primera instancia, el Secretario de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda, expuso respecto a varias de las actividades realizadas por la dependencia que encabeza; resaltó que durante el 2019 Chihuahua siguió como uno de los estados más importantes en materia de producción alimentaria y del valor de la producción, obteniendo el 4º y 6º lugar, respectivamente.

Esto permite tener ingresos importantes para el sector productivo; en el año 2019, se sembraron 587 mil hectáreas de riego y 442 mil en la modalidad de temporal. El inventario ganadero bovino o reproductor es de 2 millones 419 mil animales, aproximadamente; en el ganado productor de leche se tiene 294 mil cabezas, 7.6 millones de hectáreas se dedican a la actividad forestal maderable, 210 unidades de producción acuícola. Estas actividades han generado un valor económico de 73 mil 936 millones de pesos en los principales rubros.

Enfatizó que al inicio de la administración, se destacó lo relativo a la reconversión productiva, por ello se fijó el propósito de incursar opciones de producción diferente de acuerdo a cada región, buscando una mayor rentabilidad, menos demanda de agua y acceso al mercado.

La operación de 2 viveros que opera la Secretaría, el de Naica municipio de Saucillo y el de Pascual Orozco en el municipio de Guerrero ha sido de gran utilidad; además, resaltó que el programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, es el único que no tuvo reducción por parte de la federación para este 2020, y en coordinación con el gobierno del Estado, se logró conservar programas fitozoosanitarios.

Dentro de las intervenciones de las y los legisladores, se cuestionó sobre el impacto que ha habido en el entorno de desarrollo rural en la Entidad, a raíz de la declaración de la pandemia por COVID-19 y las acciones implementadas, así mismo, sobre la relación que hay con el Ejecutivo Federal en materia presupuestal.

Asimismo, se solicitó información sobre los planes preventivos y estrategias públicas desarrolladas en la Secretaría, para enfrentar las sequías recurrentes; y sobre las acciones de conservación y sustentabilidad hídrica implementadas en la Sierra Tarahumara para captar el agua disponible.

En segunda instancia, el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, expresó a las y los legisladores que los ingresos del 1 de septiembre del 2019 al 1 de julio del 2020, se desglosan en que un 35 por ciento a participaciones federales, 31 por ciento a aportaciones federales, el 23 por ciento ingresos propios, el 9 por ciento a convenios federales y el 2 por ciento a incentivos que se derivan de la coordinación fiscal.

Además dijo, que a nivel país, Chihuahua es el segundo estado en la recaudación de impuestos, sólo por debajo del Estado de México; las acciones instrumentadas en disciplina presupuestaria, colocaron a la entidad en primer lugar en el país dado a la transparencia del gasto y avalados por el INCO y que se redistribuyeron más de los 3 mil millones de pesos para el manejo de programas emergentes para el manejo de la Contingencia Sanitaria por el COVID-19.

“En materia de deuda pública para el Estado de Chihuahua al 31 de marzo del 2020, era de 47 mil 599 millones de pesos, misma que está clasificada en tres grandes grupos y que son definidos por sus esquemas de financiamiento, el primero que es deuda directa, el segundo deuda indirecta y el tercero deuda con fuente de pago propia; el 99 por ciento de esta deuda, fue contratada directamente por la administración estatal y se han pagado constantemente cada una de estas”, concretó.

En la parte de las intervenciones, el legislador Fernando Álvarez del PAN, felicitó a la Secretaría por las posiciones de captación de impuestos y los lugares en transparencia, así como cuestionó que si llegaron en tiempo y forma los recursos establecidos de la federación para Chihuahua en el 2020; el diputado Benjamín Carrera de MORENA, preguntó sobre qué acciones se han implementado para mitigar la reducción del presupuesto del 2020 en comparación al 2019; la diputada Rosa Isela Gaytán del PRI, señaló el plan de inversión para el estado que inició en el 2019 y cómo afectan los recortes del Presupuesto que proviene de la federación en Chihuahua.

Además de esto, cada uno de las y los legisladores, preguntaron sobre el manejo y aplicación de los recursos económicos concernientes al programa emergente para combate a los paliativos de la Contingencia Sanitaria por el COVID-19.

En respuesta, Fuentes Vélez afirmó que en el tema de las participaciones federales se debe de cumplir con los calendarios establecidos y cuando no se hace, se entrega una diferencia ya establecida en la Ley correspondiente, es decir, en el FEIEF; una de las malas noticias, es la reducción que se tiene en los ingresos estatales en el Presupuesto de Egresos del 2020, dado a que se tiene una estimación de pérdida de alrededor de mil 060 millones de pesos.

“Tenemos personas que lamentablemente no comprenden que los bloqueos de casetas nos dan una afectación monetaria de 42 millones de pesos en este año. Se han hecho ajustes en la totalidad de las partidas de las dependencias estatales y se han diferido obras en el plan de inversión, además de una reorientación de los recursos por el Plan Emergente por el COVID-19; dijo que la totalidad de las deudas a corto plazo, se liquidarán para el 31 de marzo del 2021, de acuerdo a lo establecido dentro de los pagarés firmados por el estado a las entidades bancarias”, continuó.

Reiteró que en el Presupuesto de Egresos del 2021, preocupa las disminuciones en convenios, participaciones e ingresos para los estados dado a que impactará de manera directa, así como lo indirecto que son las aplicaciones de fideicomisos.

En la segunda bloque de preguntas, el diputado Alejandro Gloria del PVEM, preguntó sobre las acciones y herramientas que se tendrán para que en el 2021, el Estado cuente con liquidez en sus finanzas dado a las reducciones que se tienen en materia económica a nivel federal y que si se planteaba una recuperación económica y aportaciones en materia de salud dado a la pandemia; el diputado Jesús Velázquez del PRI, señaló sobre la posibilidad de impulsar recursos adicionales para el transporte de agua en los municipios rurales.

El titular de las finanzas de la Administración Estatal, refirió que la contingencia sanitaria ha afectado en gran medida a la entidad y que es una situación que se debe de atender en el corto plazo, y que se han tenido consideraciones en cada una de las dependencias, en este caso, sólo el funcionamiento de los programas prioritarios para la sociedad chihuahuense como lo son apoyos a empresas, alimentario

“Estamos fortaleciendo las medidas de austeridad pero no estamos contemplando las reducciones de plazas de personal porque no queremos afectar a las familias chihuahuenses; coincidimos con que debemos de implementar en el presupuesto para el ejercicio 2021, lo necesario para tener liquidez y recuperación tras el COVID-19, pero trabajamos en ello”, afirmó.

Por último, dijo que se llevaba cada una de las preocupaciones que externaron las y los legisladores, entre ellas lo concerniente a cubrir con las necesidades de los municipios rurales en cuanto al agua y el impulso de los mismos.

Dentro del cierre de este primer día de trabajos, la diputada Terrazas Muñoz, presidenta de la Comisión, agradeció a las fuerzas políticas por participar y enriquecer el ejercicio, así como a los titulares que comparecieron.

Por último, es importante recordar que la comisión legislativa, se reunió de manera virtual y presencial en la Sala Morelos, de conformidad a lo señalado por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C.

