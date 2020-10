No más recortes al presupuesto para juventudes: Pide Marisela Terrazas a la cámara de diputados

En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada juarense Marisela Terrazas, indicó que una de las cosas que está preocupando durante esta crisis por la pandemia, es la deserción escolar así como un severo aumento de consumo de drogas por parte de jóvenes en el país.

Es por eso que es importante que exijamos que la Cámara de Diputados y la respectiva comisión legislativa reconsidere los recortes en el próximo presupuesto de egresos del año 2021, ya que este va dirigido a proyectos productivos y educativos en las políticas integrales hacia la juventud, que no podemos dejar pasar.

“Por ejemplo, la partida de Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud tiene una reducción, en relación con el presupuesto aprobado en el 2020, de 122 mil millones a 111 mil millones de pesos para el 2021. Además, podemos encontrar que no existe aumento al programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez pese a que estas tienen como objetivo promover una educación integral, equitativa y de calidad para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida”.

Expresó la diputada del PAN:”Es increíble que al gobierno federal no le interese la educación de los jóvenes, no le interese su futuro y no le invierta a ellos, pues pareciera que nomás quisiera que se otorgarán recursos a programas clientelares dejando a un lado la importancia de administrar esos recursos para la educación de los que un día, serán los que manejen nuestro país”.

Es necesario invertirle a la educación, porque es uno de los factores que más influye en el avance de las personas como de su sociedad. Además, se debe incluir una partida para la prevención del delito y el combate a las adicciones, pero lo más importante, el rescate de los espacios públicos, porque aquí se redujo de 23 millones a 21 millones, cuando era importante el aumentarlo y no lo contrario, dijo Marisela Terrazas

