Matthew McConaughey revela que su padre murió mientras hacía el amor

El actor reveló que James McConaughey falleció en 1992 de un paro cardíaco mientras mantenía relaciones con la madre del actor, Kay McConaughey.

Matthew McConaughey hizo una revelación inusual e íntima sobre la muerte de su padre: James McConaughey falleció en 1992 de un paro cardíaco mientras mantenía relaciones sexuales con la madre del actor, Kay McConaughey.

Matthew compartió detalles de la relación de sus padres en sus nuevas memorias Greenlights y dijo que el hombre murió exactamente como predijo un día.

En un extracto del libro compartido por la revista People, Matthew comenta:

“Recibí una llamada de mi mamá. ‘Tu papá murió’. Mis rodillas se doblaron. No podía creerlo. Él era mi papá. Nadie o nada podía matarlo. Excepto mamá. Él siempre me decía a mí y a mis hermanos: ‘ Chicos, cuando me vaya, haré el amor con su madre. “Y eso es lo que pasó. Sufrió un ataque al corazón cuando llegó al clímax”, revela.

El actor, que nació después de que sus padres se casaran por tercera vez, dice que la relación de los padres fue como el ‘Océano Pacífico en una tormenta’.

“A veces eran violentos”, le dijo a People. “Como digo en el libro, así es como se comunicaban”, justifica.

