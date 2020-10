Los números de votación anticipada están batiendo récords

Por Zachary B. Wolf

Los hechos son abrumadores. Más de 28 millones de estadounidenses ya han emitido una votación anticipada para presidente. Esto mientras un sistema electoral modificado para la pandemia se encuentra con un electorado que no quiere esperar al 3 de noviembre para ser escuchado.

Pero, ¿qué significa?

Este es el resumen más básico de lo que sabemos, lo que creemos que sabemos y lo que sabemos que no sabemos:

Sabemos que un montón de personas están votando con anticipación.

Creemos que sabemos que más demócratas que republicanos están votando anticipadamente en los estados que informaron de rupturas de partidos.

No sabemos si se está produciendo un aumento mayor de la votación o si todas estas son personas que habrían votado el día de las elecciones de todos modos en un entorno no covid.

No sabemos si la aparente ventaja inicial de los demócratas se verá compensada por una ola de votantes republicanos el día de las elecciones.

No sabemos cuánto tiempo más nos llevará contar todos los votos como resultado de toda esta votación anticipada.

Toneladas de personas están votando anticipadamente

El número total de votos emitidos hasta ahora representa casi el 20% de los más de 136 millones de votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2016, según la Unidad Política de CNN. Parte de la información de los votantes proviene de Catalist, una empresa que proporciona datos, análisis y otros servicios a demócratas, académicos y organizaciones sin fines de lucro, que abogan por cuestiones de interés y ofrece nuevas perspectivas sobre quién vota antes de noviembre.

Pero aunque los asombrosos totales dejan en claro que los estadounidenses están votando antes, es mucho más difícil hacer predicciones sobre lo que eso significará en términos de quién ganará.

En 2016, el número total de votos anticipados o en ausencia fue de 46,1 millones en 38 estados para los que hay datos, según Catalist.

En 2020, semanas antes del día de las elecciones y antes de que haya comenzado la votación anticipada en persona en muchos estados clave, estamos a más de la mitad del total de votos previos a las elecciones.

La ola de participación temprana se refleja en los estados de campo de batalla. En los que CNN clasifica como tossup además de los que se inclinan por un partido, 16 millones en total votaron en seis campos de batalla en 2016. Es apenas por debajo de los 8 millones a partir del lunes por la mañana, cuando la votación temprana en persona se abrió por primera vez en algunas partes de Florida. Y el video mostraron filas masivas de votantes esperando en filas socialmente distanciadas alrededor de los primeros lugares de votación.

En 2016 en Florida, se emitieron 6,5 millones de boletas electorales en total. Incluso antes de que comenzara la votación anticipada en persona, se habían enviado por correo 2,5 millones de boletas, o un tercio del total combinado previo a las elecciones de 2016.

Los demócratas han solicitado más boletas de voto en lugares clave

Es posible que las firmas de datos determinen la afiliación partidista de las boletas ausentes solicitadas en ciertos estados y los demócratas esperan que los datos sugieran un tremendo apoyo para el candidato demócrata, Joe Biden.

Por ejemplo, Carolina del Norte, el estado considerado como un campo de batalla clave en 2020, pero que se convirtió en republicano en 2012 y 2016.

En 2016, por esta época, las primeras votaciones de Carolina del Norte fueron: 40% para demócratas, 32% para republicanos y 27% para personas que no se identificaron con un partido.

En 2020, hay un gran contraste que hasta ahora favorece a los demócratas: el 46% de los votos ausentes emitidos han sido por demócratas, el 28% por alguien que no se identifica con un partido y solo el 25% por republicanos.

De manera similar, en Florida, el 49% de los votos emitidos antes de las elecciones son de demócratas, frente al 41% en 2016, cuando Trump ganó el estado. Hay una caída correspondiente en las boletas electorales emitidas por los republicanos.

La ventaja demócrata en las solicitudes de voto ausente se extiende a través de las tasas de CNN de los estados como campos de batalla, y para los que Catalist tiene datos: el 42% de las solicitudes provienen de demócratas y el 31% de republicanos y el 24% de personas que no se identifican con una partido.

En 2016, las solicitudes se dividieron de manera más equitativa en esos estados clave: eran 39% demócratas, 37% republicanos y 21% no se identificaban con ningún partido.

Muchos republicanos podrían estar esperando intencionalmente el día de las elecciones

El asterisco obvio para colocar aquí es que el presidente Donald Trump ha librado una guerra retórica contra la votación por correo este año. Las encuestas sugieren que los republicanos son menos propensos que los demócratas a votar por correo, por lo que la ventaja demócrata en las solicitudes de votación de los estados indecisos es interesante, pero no predice nada.

«El problema es que realmente no sabemos hasta qué punto la votación anticipada será más inclinada hacia los demócratas que el recuento general», escribió Harry Enten, de CNN, durante el fin de semana.

En Georgia, que ningún candidato presidencial demócrata ha ganado desde Bill Clinton, en 1992, es un nuevo campo de batalla en 2020 y la participación en las votaciones preelectorales ha aumentado un 152%, según el secretario de Estado, y la votación ausente por correo ha aumentado un 648 % en comparación con los niveles de 2016.

El estado donde ya se han emitido más votos anticipados es Texas, con más de 4 millones. La votación anticipada se extendió casi una semana en 2020 para ayudar a los funcionarios electorales a lidiar con la pandemia. En un año normal, la votación anticipada aún no habría comenzado.

El Texas Tribune ha estado prestando mucha atención a los datos allí y señala que el condado de Harris, que incluye a Houston y será un bastión clave para los demócratas, ha mostrado un crecimiento notable en la votación anticipada entre 2016 y 2020.

Pero, según el Tribune, el recuento que ha experimentado el mayor aumento entre 2016 y 2020 es el condado de Denton, que es en gran parte rural y es más probable que apoye a Trump.

El gerente de campaña de Biden instó a no ser complaciente en una serie de tuits y argumentó que la carrera está muy reñida.

«La realidad es que esta carrera está mucho más cerca de lo que sugerirían algunos de los expertos que estamos viendo en Twitter y en la televisión», escribió la gerente de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, en un memorando a los seguidores. «En los estados clave en el campo de batalla donde se decidirá esta elección, permanecemos codo a codo con Donald Trump».

El recuento de votos podría llevar un tiempo en algunos estados clave

El otro resultado desconocido del cambio masivo a la votación anticipada durante la pandemia es el efecto que tendrá en la determinación del ganador en ciertos estados la noche de las elecciones.

Quizás sintiendo una apertura aquí, Trump ha tratado de argumentar que quien parezca ser el ganador en la noche de las elecciones debería ser el ganador, aunque eso va en contra de la idea democrática de que los votos deben contarse, leyes estatales que dan semanas o más para votar, escrutinio, y la ley estadounidense que establece un calendario poselectoral específico.

Si bien la gran cantidad de votaciones anticipadas en persona debería facilitar la determinación del ganador en algunos estados, las diferentes reglas sobre cuándo se pueden recibir los votos por correo: aproximadamente la mitad de los estados aceptarán votos con matasellos del 3 de noviembre durante días o incluso semanas después del día de las elecciones, podría prolongar el proceso en esos estados.

Las elecciones de 2016

Y ha habido un creciente «cambio azul» en las elecciones estadounidenses. En 2016, el margen de voto popular de Hillary Clinton creció en los días posteriores al día de las elecciones a medida que aumentaban los votos. En 2018, la republicana de Arizona Martha McSally apareció en la noche de las elecciones por tener más votos que la demócrata Kyrsten Sinema para el escaño del Senado, pero Sinema ganó cuando se contaron todas las papeletas.

El tiempo que se tarda en contar estos votos por correo puede variar de un estado a otro.

Los estados clave como Florida, Carolina del Norte y Georgia pueden comenzar a procesar los votos ausentes antes de que se reciban o una cierta cantidad de días antes del 3 de noviembre. Eso significa que se pueden contar más rápidamente el día de las elecciones.

Pero otros estados clave se encuentran en una gran desventaja logística porque ni siquiera pueden iniciar el proceso de organización y verificación de las boletas de voto ausente, enviadas por correo, hasta el día de las elecciones o incluso cuando las urnas cierren el día de las elecciones. Pensilvania y Michigan no pueden hacerlo hasta el día de las elecciones. Wisconsin no puede hacerlo antes del cierre de las urnas, el día de las elecciones.

La campaña de Trump sostiene que está justo donde debe estar en la votación anticipada.

«Nos sentimos mejor acerca de nuestro camino hacia la victoria en este momento que en cualquier momento de la campaña de este año. Y este optimismo se basa en números y datos, no en sentimientos, no en sentido», dijo el director de campaña de Trump, Bill Stepien, a los periodistas en un conferencia telefónica, el lunes.

El mensaje es claro en ambas campañas: la votación anticipada no es la votación final.

