Endurece Coespris verificaciones a establecimientos para contener COVID-19

Estamos en una guerra contra el virus y más que el negocio, lo primero es salvar vidas, asegura la comisionada María Eugenia Galván Antillón en el programa Chihuahua Adelante; multas por reincidencia podrían llegar a 2 mdp

La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris) informó que ante el retroceso al semáforo naranja, endurecerá las verificaciones a establecimientos para asegurar que cumplan con las normas sanitarias dictadas en el marco de la pandemia de COVID-19.

María Eugenia Galván Antillón, titular de la dependencia, durante su participación en el programa Chihuahua Adelante, comentó que a lo largo de las revisiones el personal ha encontrado resistencia de los comerciantes para acatar los lineamientos enfocados a prevenir contagios.

“Si nos hubiéramos comportado conforme a las normas durante este período que estuvimos en amarillo, no hubiéramos vuelto al naranja, y si vamos a estar otra vez violando estas regulaciones vamos a volver al rojo. Y hay resistencia a cumplir con esto, pero ahora viene la buena: seremos más estrictos también en las revisiones”, advirtió.

La funcionaria señaló que más que temer a la Coespris como autoridad sancionadora, los comerciantes deben verla como un organismo auxiliar de su salud, en este caso al prevenir contagios de coronavirus.

“Tenemos que atender a las normas, lineamientos que se han expedido tanto federales como del gobierno estatal, para exigir que estén cerrados los aforos o cualquier situación en donde no haya sana distancia”, mencionó.

Explicó que una verificación consiste en revisar el cumplimiento de normas sanitarias preestablecidas por los órdenes de gobierno, y de no existir la Coespris tiene la facultad de suspender la operación del negocio e imponer una multa.

“Las sanciones por nuestra parte van desde amonestación, multa, suspensión o clausura temporal o definitiva, y puede ser revocación también de la licencia o del permiso que tenga este establecimiento, pueden llegar a ser de hasta 1 millón de pesos y si es reincidente, pueden ser de 2 millones”, indicó.

Galván Antillón compartió que mientras hay zonas y giros que atienden perfectamente los lineamientos, en municipios como Cuauhtémoc, algunos comerciantes se han enfrentado a las y los inspectores.

“Y tenemos explicarles y sensibilizarlos, porque las personas creen que primero es tener sustento, sin embargo estamos en una guerra, lo que pasa es que el enemigo no se ve, el enemigo es un virus, y en una guerra pues no hay escuelas, no hay trabajos, en guerra lo que se salva es la vida”, observó.

Galván Antillón resaltó que es necesaria la colaboración de toda la ciudadanía para ajustarse a estas medidas sanitarias, y ver por el bien común: “ayer lo decía el Secretario, la libertad de un individuo termina donde empieza el derecho de los demás”.

Afirmó que todas las personas tenemos derecho a protegernos y no utilizar cubrebocas o no respetar la sana distancia, afecta el derecho de las demás, y “eso es contra todo nuestro sistema legislativo”.

Señaló que las revisiones abarcan un ámbito muy grande de giros que incluyen sanidad de alimentos, medicamentos, hospitales, plaguicidas, alcohol, tabaco y agua.

Además, expide licencias para quirófanos, aparatos de rayos X, farmacias, e importaciones, hace campañas de fomento sanitario y realiza acciones de saneamiento básico, para que las y los chihuahuenses sepan cuál es el bien jurídico protegido.

Señaló que al detectarse una irregularidad, la Coespris ofrece la garantía de audiencia a los cinco días, para que conteste y corrija, si se hace se cierra el expediente, pero de lo contrario se traslada al departamento jurídico para cualquier tipo de sanción que proceda.

La comisionada mencionó que cuando se revisa una inspección, se debe verificar que la o el inspector esté debidamente identificado con una credencial y la orden firmada por ella.

“Tienen un código QR que se puede revisar en el teléfono o en la computadora, para verificar si es auténtica, porque luego hay algunos vivales que dicen que nosotros estamos revisando, los amenazan que vamos a ir y que les den dinero, por eso hemos afinado nuestro proceso y nuestras medidas de seguridad”, dijo.

