Congreso solicita campañas de concientización para evitar el uso de videojuegos que induzcan a la violencia

El Poder Legislativo de Chihuahua reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que autoridades estatales y municipales realicen campañas permanentes de concientización, con el fin de prevenir el uso de juguetes y videojuegos que induzcan a la violencia.

Asimismo, se exhortó al Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, realicen campañas permanentes de concientización, a fin de prevenir el uso de juguetes y videojuegos que promuevan o inciten a la violencia, y se brinden talleres y capacitaciones para madres y padres de familia, con el objetivo de dotarlos de conocimientos suficientes para prevenir conductas violentas en niñas, niños y adolescentes, o bien, actos que puedan vulnerar su desarrollo integral.

De acuerdo a lo señalado en el dictamen presentado por la diputada Deyanira Ozaeta, integrante de la Comisión de Juventud y Niñez, el juego y las actividades recreativas, acordes a la edad, son reconocidos a nivel internacional y local, como derecho intrínseco que tienen las niñas, niños y adolescentes del Estado, así como a una vida libre de violencia.

Sin embargo últimamente, se ha visto un aumento en el uso de videojuegos vinculados con conductas violentas, y al hacer uso de estos de manera frecuente, dichos comportamientos agresivos, pueden llegar a replicarse en las actividades y actitudes cotidianas, lo que provoca una reducción ante la sensibilidad que pudiera generar el dolor o sufrimiento de las demás personas y aumentan las expresiones violentas.

Es por lo anterior, que se realizó la reforma al artículo 123 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, por medio de la cual otorga la atribución a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que realicen campañas permanentes de concientización, con el fin de prevenir sobre el uso de juguetes y videojuegos que induzcan a la violencia, y que, madres y padres de familia, tengan el conocimiento para identificar la clasificación y qué tipo de videojuego es adecuado atendiendo a la edad y madurez de las personas usuarias.

Autoridades estatales y municipales implementarán medidas para inhibir o disminuir el consumo de productos no nutritivos

El Congreso de Chihuahua, reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en lo relativo a la promoción de medidas preventivas que inhiban o disminuyan el consumo de alimentos o bebidas con bajo contenido nutricional y excesivo contenido graso, sal o azúcares, así como aditivos alimentarios.

La diputada Marisela Terrazas, presidenta de la Comisión de Juventud y Niñez, señaló que dentro de la reforma al artículo 56 de la citada Ley, en el Capítulo dedicado al Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social, se estableció que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, deberán coordinarse para combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, así como implementar medidas preventivas que inhiban o disminuyan el consumo de alimentos o bebidas con bajo contenido nutricional y excesivo contenido graso, sal o azúcares, así como aditivos alimentarios; fomentar el ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información los temas en mención.

La Legisladora recordó que el derecho a la alimentación se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación y además se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Agregó que los centros educativos ya contemplan dentro de sus programas, la educación nutricional, sin embargo, esta acción resulta ser insuficiente para que se haga consciencia en el alumnado respecto a la buena nutrición; incluso es inoperante toda vez que, en los mismos centros educativos, la oferta de alimentos que proporcionan resulta ser en su mayoría, alimentos chatarra.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT), para el 2018 el 22.2% de la población de 0 a 4 años de edad, se identificó con riesgo de sobrepeso y obesidad, la población de 5 a 11 años de edad, con el 35.6%, y de los 12 a 19 años de edad con 38.4%., por ello se considera urgente y necesario el consumo de una alimentación balanceada para un crecimiento óptimo, continuó la Legisladora.

Cabe mencionar que la Ley Estatal de Salud, en su artículo 187, indica que la prevención y el control del sobrepeso y obesidad se basa, entre otras acciones, en la promoción de medidas preventivas que inhiban o disminuyan en general el consumo de alimentos o bebidas con bajo contenido nutricional y excesivo contenido graso, sal o azúcares, así como aditivos alimentarios.

Por lo anterior, “tenemos la certeza de que una mala alimentación durante los primeros años de vida puede generar un bajo desarrollo cognitivo, fallas en el crecimiento, problemas de ansiedad o un déficit de atención en las niñas, niños y adolescentes, por lo que es imperante legislar en aras de fomentar y atender una buena nutrición en este grupo poblacional”, finalizó.

Insta Congreso de Chihuahua a Presidente de la República a no desaparecer el SIPINNA

Mediante exhorto aprobado por las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, se pidió al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, desistir de su intención de desaparecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), ya que con ello, se estarían violentando Tratados, Acuerdos y Convenciones Internacionales, así como disposiciones de nuestra Carta Magna, en materia de Derechos Humanos y protección de los derechos del grupo etario al que brinda protección.

El pasado 22 de junio del año en curso, el Presidente de la República, mostró un listado de organismos públicos a los cuales señaló que no tienen funcionalidad y que solo simulan su trabajo, entre estos estaba el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); además indicó que existen organismos públicos cuyas facultades o funciones se duplican, como es el caso del organismo en mención y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por ello, emitió la probabilidad de desaparecer el SIPINNA, justificando su decisión en buscar reducir costos y generar otro tipo de comisión que ayude a niñas y niños en situación de calle; informó la Marisela Terrazas, Presidenta de la Comisión de Juventud y Niñez en el Congreso local.

El SIPINNA se constituyó como la instancia encargada de la coordinación en la implementación de políticas públicas en favor de la niñez en todos los niveles de gobierno y su labor es tan importante, que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 127, señala que el Sistema Nacional estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá; así como por las personas titulares de la Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría del Desarrollo Social; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y del Sistema Nacional DIF.

Aunado a lo anterior, recordó que, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3 y 4, establece que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Así mismo, establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, continuó la Legisladora.

Es por lo antes mencionado que se hace el llamado al Presidente de la República, ya que se considera que la eliminación del SIPINNA, sería retroceso a los grandes avances que se han implementado a nivel nacional y respecto de los cuales se han brindado diversos apoyos a dicho grupo de personas. Por lo que, contrario a la opinión emitida por quien encabeza el Ejecutivo Federal, se pide fortalecer a dicho Sistema, con el propósito fundamental de que esté en aptitud de solventar las necesidades que requieran las niñas, niños y adolescentes en el País.

Exigen diputados más recurso para el campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021

El Congreso de Chihuahua, exhortó al titular del Ejecutivo Federal, para que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2021, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se promuevan mayores recursos en apoyo a los agricultores del Estado, mediante la reactivación del subsidio del programa denominado “PROCAMPO”, o bien, el diseño y aplicación de acciones inmediatas que coadyuven a resarcir los daños ocasionados al campo chihuahuense y aminorar el impacto para el siguiente ciclo agrícola, como consecuencia de la problemática del agua en la Entidad.

La diputada Rocio Sarmiento Rufino, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, señaló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los Programas Presupuestarios, correspondientes al Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, se observa una afectación de programas federales destinados a “Subsidios al Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios”, así como de “Otros Subsidios” en la materia.

Se muestra una disminución presupuestal de la siguiente manera: para el año 2018, se asignaron $58,731 mdp; en el año 2019, $50,601 mdp; y para el año 2020, $32,328 mdp., es decir, en los dos últimos ejercicios fiscales, se han disminuido los programas federales en los subsidios antes mencionados por el orden de $26,403 mdp.

Ante tal escenario, se visualiza un futuro incierto para el campo chihuahuense, por lo que el Poder Legislativo de Chihuahua, hace el llamado al Gobierno Federal, para que de manera oportuna se realice un diseño y aplicación de acciones inmediatas que hagan frente a la adversidad y a las necesidades del campo chihuahuense, el cual se encuentra en un nivel de estancamiento y rezago; asimismo, se tome en cuenta la gran aportación que en producción agrícola y pecuaria realiza la Entidad a todo el País.

Piden garantizar tratamientos de quimioterapias para cáncer de mama en la entidad

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Secretaría de Salud Federal, a la Secretaría de Salud Estatal, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que garanticen los tratamientos de quimioterapias para el cáncer de mama y a su vez, refuercen las campañas de difusión y prevención contra esta enfermedad.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Anna Elizabeth Chávez Mata del PRI, quien determinó que esto se solicita en el marco del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

Dijo que este tipo de cáncer, es el que más produce muertes de las mujeres a nivel mundial y que el índice de las mismas, ha aumentado considerablemente en los países desarrollados en relación con la obesidad y los malos hábitos.

Detalló que este tipo de cáncer se origina en el tejido mamario, por lo general en los conductos lácteos, que llevan la leche materna hacia el pezón “carcinoma ductal” o en otras partes de la mama llamados lobulillos que es donde se produce la leche materna “carcinoma lobulillar”, aunque otras zonas de la mama también son susceptibles de desarrollar alguna neoplasia.

Agregó que de acuerdo a datos del INEGI, las causas principales de muerte de mujeres de entre los 35 a los 64 años de edad, se debe a tumores malignos; el tratamiento exitoso del cáncer en la edad adulta, va íntimamente ligado a la oportunidad de la detección, pero también al tratamiento específico empleado a cada tipo de tumor maligno.

“La sensibilización de la población sobre el problema del cáncer de mama, los mecanismos de control, así como la promoción de políticas y programas adecuados, son estrategias fundamentales para el control del cáncer de mama. Es necesario un verdadero compromiso de las autoridades federales y estatales de salud, debemos buscar garantizar el acceso a las mujeres a los servicios de salud”, acotó.

Concretó que es preciso que las Secretarías de Salud, tanto federales como estatales y el Instituto Mexicano del Seguro Social, regulen los servicios de atención al cáncer de mama que prestan las instituciones a fin de abordar el problema de salud pública de manera eficaz y eficiente.

“Del mismo modo, compañeros y compañeras legisladores en apoyo a la sensibilización sobre esta letal enfermedad solicitar que durante todo el mes de octubre sea publicado en el portal oficial del Poder Legislativo la leyenda: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. La detección precoz, el diagnóstico y tratamiento oportuno salvan la vida”, puntualizó.

