Reciben integrantes del Poder Legislativo al Secretario de Educación y Deporte

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, en el marco de la glosa de los informes de las dependencias gubernamentales, recibieron al Secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, con la finalidad de conocer respecto de las actividades realizadas.

La presidenta de la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Legislativo, diputada Marisela Terrazas Muñoz, dio la bienvenida al funcionario público y agradeció la apertura y atención brindada para atender las diversas dudas de las y los diputados que participaron en la reunión.

En primera instancia, el Secretario detalló sobre las inversiones en programas asistenciales, principalmente en beneficio de estudiantes de los niveles básico, medio superior y superior; resaltó que en el presente año, se invirtieron 145 millones de pesos para la dotación de 270 mil uniformes escolares, y 11 millones de pesos para la dotación de 100 mil paquetes de útiles escolares.

En el 2019, se otorgaron 27 mil 500 becas en todos niveles, con una inversión superior a los 68 millones de pesos, en el 2020 la meta es de otorgar casi 25 mil becas a los niveles de educación básica, media superior y superior, con un importe de 52 millones de pesos, a estos montos se agregan 5 millones de pesos que se destinaron como plan emergente para que no cayera la matricula en las universidades tecnológicas del Estado, agregó.

En infraestructura física se integraron poco más un mil 732 millones de pesos, en 2020 el programa de inversión infraestructura educativa asciende a 590 millones de pesos, para obras en 460 planteles en beneficio de 137 mil estudiantes.

Por otra parte, destacó que la estrategia denominada “Aprende en Casa II” utilizada a nivel federal para que el alumnado de los diferentes niveles educativos presencien clases a través de la televisión abierta, no ha dado el resultado esperado, por lo que maestras y maestros buscan la manera de tener ese acercamiento socio-afectivo con sus estudiantes.

Dado a lo anterior, planteó un programa piloto en el cual 32 escuelas del territorio estatal, se convertirían en Centros de Asesoría y Apoyo Académico; ello, no implica un regreso a clases presenciales, sino se daría atención escalonada semipresencial, con horarios limitados y con protocolos de higiene rigurosos, para dar atención a alumnos que requieren asesoría y seguimiento; así mismo, para asesoría y atención a padres de familia. Para lo anterior, se planea tener presencia en 10 escuelas federales, 8 estatales, 9 de educación indígena y 5 escuelas menonitas.

En relación a las preguntas realizadas por las y los diputados presentes, se cuestionó sobre las acciones que se realizarán con la finalidad de mitigar la situación socio-emocional y el estrés que viven los niños y niñas a causa del encierro por la pandemia, y sobre la ampliación de los cuadernillos de apoyo para docentes.

Por otra parte, se le preguntó sobre las acciones que está realizando la Secretaría en relación a la caída de inscripciones principalmente en las escuelas privadas, y si se monitorea que éstas bajas estén inscritas en el sector público, para dar continuidad a los estudios de las y los niños.

El Secretario señaló que efectivamente se presenta actualmente una caída más allá de lo normal en materia de matrícula en educación básica, por ello se ha mantenido abierto de manera permanente el sistema de inscripción, no queremos romper el vínculo estudiante-escuela.

Dentro de las diferentes participaciones realizadas, se sugirió conformar una comisión integrada por la Secretaría, la organización sindical y una representación del Congreso para acudir a la Ciudad de México a analizar los temas relativos a la asignación de plazas de docentes.

Asimismo, se pidió priorizar la entrega de libros de texto de las materias de matemáticas y español, a fin de agilizar y hacer más eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje.

Para finalizar, el Secretario agradeció al Poder Legislativo todo el apoyo y sobre todo el externar sus inquietudes ya que esto les permite ampliar el horizonte de las decisiones que se deben tomar, y sobre todo, pidió seguir en pro de la educación y el bienestar de las y los niños de la Entidad, y sobre todo en esta época, cuidar de la salud de las y los docentes.

