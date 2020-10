No voy de candidato de nada, mi trabajo es meramente técnico: Loya

En conferencia de prensa virtual, Gilberto Loya Chávez, titular de Seguridad Pública, descartó tener aspiraciones políticas para 2021, pues dejó claro que su objetivo es prevenir la delincuencia en la Capital.

“No voy de candidato de nada, ni hacer campaña de nada, mi trabajo es meramente técnico”, expuso.

El comisario en jefe recordó que desde la primera administración de Maru Campos, Seguridad Pública ha mejorado en materia de prevención, equipo, personal mejor capacitado para la atención ciudadana y el tiempo de respuesta ante una emergencia, por lo que para él lo más importante es cuidar a los ciudadanos, pues dijo, la seguridad es un derecho que todos tienen y donde no hay cabida para política.

“Yo la única instrucción es seguir trabajando por los chihuahuenses no sé de dónde salió yo no soy político no participaría en eso pues yo me dedico a la seguridad la realidad es que la ciudadanía estén enterados de que su servidor Gilberto Loya está cien por ciento enfocado en mejorar las estrategias de seguridad pública y sobre todo redoblar esfuerzos en materia de seguridad pública relacionados a la salud”, dijo.

