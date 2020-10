Comparecen Secretarios de Salud y de Desarrollo Social ante Congreso del Estado

Para verificar, resolver y concluir con dudas, así como explicar los planes de trabajo aplicados y contenidos en el informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2019, los titulares de las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social en el Estado, Eduardo Fernández Herrera y Luis Aguilar Lozoya respectivamente, comparecieron ante integrantes de la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo de Chihuahua.

En primera instancia, la Presidenta de la Comisión Legislativa, la diputada Marisela Terrazas Muñoz, dio la bienvenida a cada uno de los titulares de las áreas gubernamentales y explicó que sus áreas de trabajo han sido fundamentales para el Estado, sobre todo en esta Contingencia Sanitaria por el COVID-19.

En su primera participación, el Secretario de Salud, informó que ante todo lo que sucede en la actualidad, con la contingencia sanitaria se expuso las deficiencias y las áreas de oportunidad para el sistema de salud, ya que señaló que dentro del informe de gobierno está todo lo que se ha hecho pero que una de las partes importantes para la entidad, es saber qué es lo que se va a hacer.

“Como parte de lo que muchos de ustedes me han pedido, así como las cámaras empresariales y la sociedad en general, haré un resumen de todo lo que pasa con los casos de COVID-19; hay que afirmar, no estamos en estos momentos en un rebrote, estamos en las consecuencias de abrir las actividades económicas con el semáforo amarillo pero jamás pensamos que la magnitud fuera tal. En próximos días daremos a conocer medidas de salud para esto”, apuntó Fernández Herrera.

Explicó que con la regionalización, se han obtenido mejores resultados dado a que los municipios son diferentes y por lo que se ve una situación diferente en cada uno de ellos. Por otro lado, acotó que se han hecho inversiones en infraestructura en el sector salud para hacer frente a las enfermedades más frecuentes en la entidad, así como la compra de medicamento y mantener el abasto en unidades, clínicas, hospitales, entre otros.

“Esperamos que cada uno de los planes que ejecutamos en infraestructura, en compra de medicamentos y archivos para consulta, atención al paciente hospitalizado y todo lo que es el seguimiento, nos darán beneficios a largo plazo que no sólo impactarán en nuestro quinquenio, sino en la siguiente administración y las consiguientes”, expresó.

En lo que respecta a las participaciones de las y los legisladores presentes, se le dio la palabra en la primera ronda al diputado Jesús Manuel Vázquez del PAN, quien brindó un reconocimiento al personal de salud y cuestionó sobre las obras concretadas en la entidad; el diputado Miguel Ángel Colunga de MORENA, preguntó sobre el gasto ejercido y comparado en el segundo trimestre de 2019 y 2020, además de un pasivo que señaló como causante del desabasto de medicamentos; la diputada Marisela Sáenz del PRI, preguntó sobre inversiones de 7 unidades médicas en el estado con la última reestructuración hecha.

A lo anterior, el titular de salud contestó que sí se cuentan con pasivos dentro del mismo y que son deudas que se arrastran desde el 2016, entre ellos, con prestadores de servicios, proveedores, abastecedores de medicamentos, entre otros, y que en el presupuesto para el 2021, se pedirá una partida especial para liquidar esta situación. Habló de una compra con proceso abreviado para darles a los hospitales y unidades médicas los medicamentos con los que no se cuentan.

“Sí seguiremos con los gastos de contratar a personal médico en esta pandemia para suplir al personal que está en condición de agotamiento o que es vulnerable para hacerle frente; no podemos ir a las colonias por nuestra capacidad para darles cubrebocas, antibacterial o volantes con las medidas pero tratamos de que se puedan cubrir cada una de estas áreas de oportunidad”, agregó y especificó que les daría a las y los legisladores, las listas de inversiones en salud.

En la segunda ronda, se le dio la palabra a la diputada Rocio Sarmiento de MC, quien señaló la falta de medicamento y de servicio de las brigadas médicas en zonas serranas de Chihuahua; el diputado Rubén Aguilar del PT, quien habló sobre la importancia de la aplicación de la vacuna de la influenza; el diputado René Frías de Nueva Alianza, cuestionó sobre la situación actual por el SARS-CoV-2 y el diputado Alejandro Gloria del PVEM, pidió que se apliquen acciones que contribuyan a combatir el COVID-19.

Por último, se esclareció que se ha dado la instrucción en los hospitales a atender enfermedades en general y no sólo el COVID-19, entre esto, aplicar la vacuna contra la influenza para no complicar el panorama actual y hacer conciencia entre la ciudadanía en el tema de la prevención.

“No ha iniciado la vacunación contra la influenza porque el Gobierno Federal mandó un pequeño paquete para solamente el personal de salud pero hacemos presión. Vamos a hacer un plan conjunto en términos de vulnerabilidad; tenemos que reinvertir en las brigadas médicas que van a la sierra porque se quedaron sin equipo y debemos de continuar con la atención médica, esto se los presentaremos en siguientes días junto con todos los sistemas de salud en Chihuahua”, finalizó.

En la segunda comparecencia, el Secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar Lozoya, dijo que la labor realizada por la dependencia que encabeza, busca elevar la calidad de vida de las personas.

Agregó que a pesar de la situación por la pandemia por COVID-19 y las medidas emitidas por las autoridades correspondientes, no ha cesado el trabajo, por el contrario, se han redoblado los esfuerzos de manera proactiva, a veces en una semana se han visitado hasta 30 municipios para brindar los apoyos adecuados a cada lugar.

Resaltó que el 43 por ciento del recurso de la Secretaría, se aplica en Ciudad Juárez.

La inversión en becas para niñas, niños y adolescentes, es por 9 millones 58 mil 286 pesos, en Ciudad Juárez, se otorgaron becas a mil 878, para quienes asisten a Centros de Cuidado Infantil, con una inversión de 18 millones. A estancias infantiles se otorgaron apoyos económicos con una inversión de 18 millones 960 mil pesos.

Dentro de la estrategia Chihuahua Crece Contigo, se realizaron revisiones médicas y se entregaron apoyos económicos a madres jefas de familia y paquetes de estimulación temprana, entre otras acciones más.

Dentro de las participaciones de las y los legisladores, se le dio la palabra en primera instancia a la diputada del PAN, Marisela Terrazas, quien cuestionó sobre las condiciones actuales por la pandemia, respecto al personal y las acciones o programas que se han suspendido para la atención a dicho problema; a lo cual al funcionario estatal respondió que todo el personal ha estado laborando de manera continua y efectivamente se han redirigido diferentes programas en apoyo y atención a las personas que más lo necesitan.

Por parte del Grupo Parlamentario de MORENA, el diputado Benjamín Carrera, cuestionó respecto al plan emergente, el cual se anunció tendría un aumento de 722 millones de pesos, cuánto se ha ejercido y en qué municipios; además de los criterios que se utilizan para dispersar el monto. Al respecto Aguilar señaló que los criterios de otorgamiento, los apoyos y el padrón se integran de manera diaria, y refirió que el número de beneficiarios está en la página de la Secretaría.

En su intervención, la diputada de la Fracción Parlamentaria del PRI, Marisela Saenz, preguntó respecto a cómo operan los 6 comedores en Ciudad Juárez, y sugirió al Secretario, trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Salud, para que los apoyos lleguen a quien efectivamente lo necesita.

La diputada Rocio Sarmiento de MC, refirió que es mucha necesidad la que se tiene en el estado y que se registra más en los Pueblos y Comunidades Indígenas, por lo que pidió que se establezca un protocolo específico; el diputado Rubén Aguilar del PT, cuestionó el trabajo en general de la dependencia; el legislador René Frías de Nueva Alianza, preguntó sobre los resultados del Plan Emergente por el COVID-19; el diputado Alejandro Gloria del PVEM, señaló a los programas que se implementan, fondos y específicamente, los apoyos a emprendedores.

En respuesta a lo mencionado, Aguilar Lozoya dijo que en coordinación con las dependencias, una de ellas con Salud, se colabora en la creación de una unidad médica en Choreachi respecto a la zona serrana, así como con el SIDE para los apoyos a los emprendedores mediante un fondo; recalcó que una de las funciones más relevantes son los acompañamientos en la sierra tarahumara.

“Hemos tratado de combatir la exclusión que se vive, la desigualdad que se marca más en esta Contingencia Sanitaria, les damos las herramientas para que puedan salir adelante. El 55 por ciento de los apoyos económicos son para mujeres y sobre todo, en la responsabilidad de contribuir con la sociedad chihuahuense”, determinó.

Además, puntualizó que en las despensas que se han implementado para los 67 municipios de Chihuahua, se dan alimentos nutricionales que puedan ayudar en una buena alimentación, mismas que refirió se proyectan dentro del próximo ejercicio fiscal; recalcó que seguirá el programa de fortalecimiento de los negocios en la entidad y en atención a las zonas prioritarias.

Dentro del cierre de este primer día de trabajos, la diputada Terrazas Muñoz, presidenta de la Comisión, agradeció a las fuerzas políticas por participar y enriquecer el ejercicio, así como a los titulares que comparecieron.

Cabe mencionar que la comisión legislativa, se reunió de manera presencial en la sala Morelos y virtual, de conformidad a lo señalado por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C.

Comentarios