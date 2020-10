Tenemos capacidad hospitalaria pero es obligación de todos bajar los contagios: salud

En relación a que Chihuahua ocupa el primer lugar de pacientes intubados por COVID-19 a nivel nacional, el secretario de salud Eduardo Fernández Herrera, refirió que esto no significa falta de capacidad hospitalaria por el contrario se habilitan camas conforme hay mas pacientes, sin embargo subrayó que pese a ser obligación del gobierno atender a los enfermos depende de la población disminuir los contagios.

“La capacidad hospitalaria se mide en función de las camas que tenemos, la mayoría públicos en donde tenemos más del 90 por ciento de las capas disponibles. Este fin de semana el nivel de pacientes que ingresaron se fue para arriba de manera alarmante porque hace diez días teníamos 15 intubados ayer ya eran más de 70. La ocupación hospitalaria esta mañana no supera ni el 30 por ciento de nuestra capacidad, no quiere decir que no debemos preocuparnos pues estamos en el nivel más alto en los siete meses de pandemia, pero si es necesario se hace una reconversión para aumentar el espacio en el área COVID”, agregó.

Por lo anterior el funcionario estatal comentó que es importante aclarar que hace seis semanas decidimos que la zona norte del estado avanzara al semáforo amarillo, porque el propósito es regular la actividad económica y buscar el equilibro de menor número de contagios y volver a una nueva normalidad, hoy sentimos la ola de esta apertura, tomando en cuenta que en la Capital hace 15 días se tomó la misma decisión, hay que tomar en cuenta que la pandemia no funciona igual en todas las regiones, si hoy el contagio es alto en Juárez esperaríamos que en tres o cuatro semanas en Chihuahua tengamos un efecto similar.

Esta apertura de actividades debe ser perfectamente regulada porque el objetivo prioritario es no tener mas contagios y defunciones, debemos tener la capacidad hospitalaria y de atención para que la gente que se contagia tenga los cuidados que se merece.

“Juárez es un caso grave, estamos malinterpretando el semáforo amarillo, quiere decir que el riesgo sigue, pero es moderado, entonces, hay que tener los cuidados necesarios porque la gente anda sin cubrebocas, sin sana distancia, sin lavar sus manos. SI bien es obligación del estado atender a los enfermos es responsabilidad de todos los ciudadanos cuidar su salud seguir las reglas sin importar en que color epidemiológico estemos, debemos tener las medidas básicas de cuidado, esas no deben limitarse”, enfatizó Fernández.

Comentarios