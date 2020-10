Mike Tyson se durmió en medio de una entrevista

Infobae

Una vez Mike Tyson apareció en la escena pública y su estado físico causó preocupación en sus seguidores. Es que el legendario boxeador que volverá a la actividad el próximo mes se mostró desconcertado y excesivamente cansado cuando dio una entrevista a una cadena de TV del Reino Unido.

La estrella estadounidense no logró expresarse con claridad, ya que en sus respuestas arrastraba las palabras. Incluso ante una extensa pregunta que le realizó la periodista, el púgil oriundo de Brooklyn se quedó dormido frente a la cámara.

“¿Qué está pasando con Mike Tyson? ¿Cansado, borracho o demasiado Charlie?” se preguntó la usuaria de Twitter Clara Welch (@ClaraWSparkles), al pie de un video en el que muestra la decadencia del ídolo.

El programa tenía como objetivo promover su pelea contra Roy Jones Jr, que fue postergada para el 28 de noviembre para dar lugar a un mayor espacio para la promoción. Según The Ring Magazin el combate de exhibición entre los protagonistas estaba inicialmente pactado para el 12 de septiembre, se pospuso debido a la pandemia de coronavirus con la idea del equipo de Mike de dar mayor difusión a la velada para generar más ingresos.

El combate será en el Dignity Health Park de California, a ocho rounds y a puertas cerradas, aunque será transmitida por pay per view. El regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros también ha llamado la atención de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), que ya avisó que aplicarán pruebas para detectar sustancias prohibidas.

Ambos púgiles anunciaron que no van a utilizar cascos y que llevarán guantes de 12 onzas (340,19 gramos), ideales para un entrenamiento duro de sparring, que no ofrecen tanta seguridad ni para el que los usa, ni para el rival.

En su última exposición pública, Tyson dejó un semblante de dudas y preocupación relacionada a su estado físico. En las redes sociales las imágenes se han viralizado y varias personas se han preguntado si se encuentra bien o si tiene problemas de salud u otros inconvenientes vinculados al alcohol. Al mismo tiempo, algunos seguidores notaron que la entrevista se realizó a las once de la noche para Estados Unidos, debido a la diferencia de tiempo entre Gran Bretaña y el país norteamericano.

Sin embargo, en las últimas horas, el propio Tyson se manifestó en Twitter para explicar que su cansancio se debía al cambio de horario. “Amigo Piers Morgan, programa Good Morning Britain, Susanna Reid y Reino Unido. Traté de mantenerme despierto hasta tarde para la entrevista, pero me quedé dormido y, como un león, me resulta difícil despertarme una vez que me duermo. Estoy entrenando duro y suelo irme a la cama temprano. No tenía pantalla, así que no podía verlos a ustedes y se me olvidó de mirar a la cámara”, argumentó.

