Diego Lainez habría rechazado millonaria oferta de la MLS

De acuerdo a medios de Sevilla, el conjunto andaluz se negó a vender al futbolista mexicano, pese a que no tiene actividad.

El futuro de Diego Lainez se vislumbra más que complicado, ya que por un lado no cuenta con minutos en el Betis, y, por el otro, el conjunto andaluz no se anima a cederlo ni mucho menos a venderlo para que tenga actividad en otro equipo.

La última información que surgido al respecto que es que el Real Betis tuvo una oferta sobre su escritorio, proveniente de la Major League Soccer (MLS) por el futbolista mexicano, la cual no prosperó.

De acuerdo al Canal Sur Radio de Sevilla, el conjunto verdiblanco recibió una oferta de un equipo de la máxima categoría estadounidense que ascendía a 15 millones de dólares (300 millones de pesos), la cual rechazó debido a que el mexicano desea quedarse y triunfar en el club.

Cabe recordar que en el pasado mercado de fichajes, se especuló con que Lainez podría salir del Betis cedido a otros equipos de España como Huesca, Leganés, Mallorca o Éibar, pero al final no se concretó y se quedó en el equipo.

El Real Betis tuvo una temporada pasada para el olvido, peleando casi todo el año por salir de los puestos de descenso y terminando a media tabla, sin posibilidad de jugar torneos de Europa.

Se dio la salida de Rubi como entrenador y se anunció la llegada de Manuel Pellegrini para esta campaña. Se especuló con la salida de Lainez, pero trascendió que el entrenador chileno habló con el entorno del mexicano para que se quedara en el equipo, pues pretendía darle los minutos que otros entrenadores no le habían dado.

Pero Pellegrini no ha cumplido con su palabra, pues de lo que va de La Liga, Diego Lainez tan solo ha disputado un solo minuto en el duelo de la Jornada 1ante el Deportivo Alavés. Después, se quedó en la banca ante el Valladolid, mientras que en los tres últimos partidos frente al Real Madrid, Getafe y Valencia no fue convocado.

