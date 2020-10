Comparece el Gobernador del Estado ante el Poder Legislativo, en relación a la situación del agua en las presas de la Entidad

En Sesión Ordinaria del Congreso de Chihuahua, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, recibieron al Gobernador Constitucional del Estado, Javier Corral Jurado, con la finalidad de que expusiera sobre la situación que prevalece en el Estado, respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos y la problemática que se ha suscitado con el Gobierno Federal por tal motivo.

En su participación, el Gobernador Corral, señaló que siempre ha estado en la mejor disposición para dar solución a la problemática del agua; ello se reflejó una misiva enviada al Ejecutivo Federal en la cual entre otras situaciones, se expusieron una serie de medidas para dar solución integral al problema.

Se requiere de una mayor y mejor administración del líquido que se otorga a EUA por parte de los Estados que forman parte del Tratado Internacional de Aguas de 1944, ya que la cantidad que se otorga por parte de la Entidad es inequitativa, al caer en ésta la mayor carga respeto de las otras entidades, agregó el Mandatario Estatal.

Continuó al afirmar que el Tratado es benéfico para el País, pero la inequidad no está ahí, sino en la manera de distribución, aunado al pésimo manejo y falta de transparencia de las dependencias federales encargadas, que no han podido dar las cifras exactas de la cantidad de líquido que se ha entregado.

Ante ello, se hicieron las siguientes propuestas al Gobierno Federal:

1.- Para poner fin a la controversia por la falta de información fidedigna, en términos de contabilidad, de almacenamiento, escurrimientos, desfogues y entradas de agua en las presas de la cuenca del río Bravo, debe funcionar en la parte mexicana, un registro público abierto a todos, pero inmodificable en una computadora por la acción del dedo de un funcionario de CONAGUA, o de CILA.

2.- Usted tiene la oportunidad de poner fin a la opacidad histórica de CILA, que se conduce exactamente igual que desde 1944, cerrada, misteriosa, como secreto de Estado en su manejo. Es importante abrir su operación y que participen en la comisión como observadores y auditores permanentes, representantes de los tres estados tributarios del río Bravo.

3.- La medición no puede seguirse realizando “a ojo de buen cubero”. Los equipos de medición del paso del agua por la cuenca del río Conchos hacia el Bravo, deben ser modernizados con todas las tecnologías al alcance (óptica, electrónica, láser), para medir con precisión de un litro o un metro cúbico en tiempo real, y en su reporte diario y operación (intocable e inmodificable) tenga participación el Estado de Chihuahua, Gobierno y productores.

4.- Ya que intervino en el Tema de las aguas mexicanas, el Comisionado de CILA sección EUA, debemos pedirle que haga público el reporte de la medición de los escurrimientos de EUA al río Bravo aportados al Tratado.

“Quiero rechazar la pretensión que busca establecer la falsa idea de que Chihuahua no ha colaborado con el pago del Tratado; Chihuahua ha aportado en este quinquenio más agua que de la que se ha aportado en los anteriores”, agregó.

Luego de la intervención del Titular del Ejecutivo Estatal, se dio inicio a las participaciones por parte de las diferentes fuerzas políticas que conforman la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, en orden de menor a mayor representación para fijar su postura o emitir comentarios relacionados al tema.

El diputado René Frías Bencomo, representante del Partido Nueva Alianza, en su participación cuestionó los tiempos tardíos en los que intervino el Gobierno Estatal y acusó al Gobierno Federal de cerrazón y falta de diálogo para alcanzar acuerdos.

Por otra parte, reiteró su disposición para contribuir a la solución de estas problemáticas, y pidió cordura, ya que los chihuahuenses demandan soluciones, y para ello, requieren que sus gobernantes y sus representantes dediquemos el tiempo completo al trabajo coordinado que genere resultados positivos, y ello permita una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

En su intervención, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Gloria González, señaló que siempre se ha exigido una participación activa de todo el Gobierno Federal al igual que el del Estado, pero no se tuvo respuesta.

Esta exigencia, contribuyó a la burla por parte del Gobierno Federal, que envió unas cuerdas para hacer las mediciones en las presas. Es la opacidad federal lo que nos tiene aquí, la falta de información o mal información que hay; a lo que quiero llegar, es que se requiere de un diálogo directo, por ello la propuesta para acudir a México, de manera conjunta.

Reitero mi compromiso para que de manera conjunta acudamos al Centro del País si se requiere, con la conformación de un frente común para evitar que se agrave a la gente del campo chihuahuense; vayamos a exigir las fortalezas como Estado, tenemos la obligación de ir México a buscar a las instancias competentes, y si no nos hacen caso o no nos reciben, pues hay que exhibirlos como la parte que no quiso mediar para salir de este conflicto; finalizó el Legislador.

Dentro de su participación, el diputado Rubén Aguilar Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, señaló que el Tratado de 1944 es injusto, por ello pidió denunciarlo de manera jurídica para echarlo abajo. No hay mecanismo legal que diga que en ese documento se establezca que el agua se tiene que pagar con agua de almacenamiento.

Por su parte, la diputada Rocio Sarmiento Rufino, coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, le solicitó al Mandatario Estatal, hacer todas las acciones necesarias y a su alcance, para que haya una resolución en la que prevalezca la justicia, y que la sangre derramada por la muerte de Jessica Silva y el atentado en contra de su esposo Jaime Torres, por la defensa del agua de la Entidad no quede impune.

Dentro de su participación, el diputado Misael Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, reprobó tajantemente el que actores políticos de cualquier color intenten sacar raja política de la situación.

Por otra parte, señaló el hecho de que México no tiene la madurez de realizar una política pública preventiva, siempre ha sido reactivo y queda claro que esto sale más caro. Además, planteó también la necesidad de una estrategia para renegociar la aportación del tratado y para incrementar la capacidad de captación de agua en el Estado.

Reiteró que Chihuahua no merece estar dependiendo de un gobierno represor y autoritario que lejos de cumplir con las responsabilidades del pacto nacional, sólo se ha recibido insultos, atropellos y hasta encarcelamiento de tres chihuahuenses que ahora son presos políticos por el simple hecho del reclamo y defensa del agua.

El diputado del PRI, Jesús Velázquez Rodríguez, en su participación señaló que Chihuahua no puede depender de un la mejor manera de representar satisfactoriamente a las necesidades y demandas de las y los chihuahuenses es trabajando en unidad.

Esto no es de partidos ni de colores, considero que debemos apostar a la defensa del agua de Chihuahua, debemos alzar la voz en reclamo a las acciones perversas del Gobierno Federal, por ello reiteró el apoyo al Gobernador del Estado.

“Chihuahua no merece estar dependiendo de un gobierno represor y autoritario, que lejos de cumplir con las responsabilidades constitucionales del pacto federal, solo ha recibido insultos y atropellamientos”.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, externó que este acto será benéfico para Chihuahua pero principalmente para el sector agropecuario, ya que se tienen que buscar soluciones y superar los conflictos que se nos presentan.

Refrendó la petición que realizó al Gobierno Federal, para la declaratoria de sequía en la Entidad y la creación de un Fondo Emergente, para disminuir daños y pérdidas a productores agropecuarios.

Agregó, “es necesario emitir un posicionamiento para que actores políticos se reserven de actuar y de seguir pretendiendo sacar tajada a este conflicto hídrico; es urgente trabajar en una planeación técnica de disponibilidad hídrica de corto, mediano y largo plazo, en coordinación Gobierno del Estado, productores y CONAGUA, para cerrar el presente ciclo y trabajar en el próximo.

Por último, la diputada Georgina Bujanda Ríos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, expresó que el pueblo de Chihuahua no conocía una embestida contra el derecho humano al agua como lo ha hecho el Gobierno Federal, estos ataques esta sin razón y los oídos sordos de la Federación, han dejado varias certezas: que el Presidente está mal informado sobre el Tratado de 1944, sobre lo que es la región centro-sur del Estado, porque parece que está en contra de los chihuahuenses y no solo nos da la espalda, sino también han sucedido estocadas violentas.

Desgraciadamente, no puede darse el diálogo con quien no lo quiere, con un Gobierno que ha sido insensible, ciego y sordo. La lucha por nuestro derecho al agua es legítima, porque hay que decirlo, es nuestra y la vamos a defender porque nunca se pretendió incumplir el tratado, sino hacerlo de la manera correcta, justa y equitativa, y con las mediciones correspondientes.

Para finalizar, enfatizó: “desde el Congreso del Estado afirmamos que no nos rendiremos ni ahora ni nunca en la legítima defensa de nuestro derecho al agua, de nuestra autonomía y de nuestros derechos vayamos juntos en esta lucha”.

Por último, el mandatario estatal en uso de la Tribuna Máxima del Estado, afirmó que, el Tratado del Agua de 1944 es más benéfico para el País, porque EUA regresa más volúmenes de agua que lo que México le da, el problema no es ese, el problema es que se requiere una mejor administración entre las presas nacionales e internacionales, y eliminar el robo de agua.

Coincido en la realización de una sola propuesta de todos en conjunto, con todos los señalamientos que se han presentado, y en la conformación de una mesa de trabajo conformada por CONAGUA, productores y el Gobierno del Estado, agregó.

“Chihuahua no puede ni va a permitir que se saque ni un milímetro más de la presa La Boquilla”, reiteró el Gobernador del Estado.

