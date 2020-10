A los atletas les quitan todo y a los corruptos les dan mucho. Miguel Riggs por la eliminación del FODEPAR

En su mensaje ante el pleno de la cámara de diputados, Miguel Riggs dio a conocer que este fideicomiso es sumamente vital para el deporte en el país.

Este Fondo deportivo para deportistas de alto rendimiento, siempre estuvo a expensas de la corrupción del gobierno federal, porque a pesar de que la Función Pública reportó un desfalco por 50 millones de pesos durante el año pasado por parte de Ana Gabriela Guevara continúa de Directora de la CONADE y Ramírez Barrera de su director de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia.

“El Problema del FODEPAR no es el FODEPAR, es que ustedes no lo fiscalizan, es que ustedes no persiguen la corrupción, es que ustedes con sus omisiones la fomentan”.

Hasta la fecha no ha pasado nada. “Como nada ha pasado en el combate de los corruptos y de la corrupción en lo que va de este sexenio de cuarta… transformación”, dijo Riggs Baeza.

“Ahora están con que el FODEPAR no va a desaparecer, pero a ustedes, no se les puede creer nada. Yo no les creo por su falta de palabra, por su falta de compromiso, pero no les creo, principalmente por sus resultados. Todo lo que tocan lo corrompen y lo hacen inservible: desaparecieron Bansefi para crear el Banco del bienestar, o malestar mejor dicho, y ahora no tienen recursos para operarlo: fracaso; desaparecieron por capricho, por puro capricho desaparecieron el seguro popular, crearon el INSABI y ahora no hay ni medicamentos, otro fracaso”.

Este gobierno no ha tenido avances, porque se prometió un crecimiento del 6% y lo bajaron hasta un 2%, ni a cero se llegó, explico. Además la guardia nacional no funciona para combatir al crimen. Ahora acabarán con un fondo que era necesario para todos los deportistas de México.

Reiteró el diputado del PAN, su compromiso con el deporte mexicanos, porque los atletas son dos veces triunfadores: “Primero porque tienen que entrenar en condiciones precarias, desfavorables con respecto a los atletas de otros países, pero además, porque se tienen que enfrentar a la negligencia, irresponsabilidad, incapacidad, ineptitud, burocratismo y corrupción de las autoridades que rigen el deporte y, a pesar de todo esto, a pesar de que Ustedes ya se están robando el FODEPAR, se lo quieren terminar de robar, corruptos”, expresó Miguel Riggs.

