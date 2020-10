Cancelan Expogan para prevenir COVID-19

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Eduardo Prieto, informó que ante la pandemia por COVID-19, se cancela este año la realización de la tradicional Expo Ganadera, a fin de evitar aglomeraciones.

“Este año decidimos alargar un poquito plazo en virtud de la pandemia que estamos viviendo y la suspendimos debido a que no hay una definición de cuando se podría realizar y algunas gestiones as al evento, en virtud a esto se suspende ya que no se quiere poner en riesgo la salud de las familias de los ganaderos, ni de la sociedad que acudía”, comentó.

Lamentó que será un impacto económico devastador para los productores, debido a que en este evento se daba una gran derrama económica, además de los espectáculos independientes como las presentaciones musicales.

