Gerardo Martino: “Nadie está vetado ni tiene su lugar asegurado”

El estratega de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Martino, habló en conferencia de prensa previo al partido amistoso que sostendrá este miércoles el combinado nacional ante Holanda en su primera gira europea, en donde aclaró la polémica que ha existido en los últimos días respecto a la problemática para convocar a jugadores de la Liga MX y señaló que para este viaje no tuvo que negociar con “nadie” y aseguró que fue decisión de él y la FMF el llamar únicamente a dos jugadores por club debido a lo complicado del calendario.

Asimismo, el técnico argentino explicó que en su proyecto ningún jugador está “vetado”, pero también insistió en que nadie tiene un lugar asegurado, pues a pesar de que muchos de los convocados para esta gira europea no tienen los minutos deseados, se encuentran en clubes con mayor exigencia y es uno de los aspectos que toma en cuenta.

Primera gira europea:

“Tenemos la posibilidad de juntarnos con los que juegan en Europa y volver a tener la dinámica de grupo, han sido buenos días, hemos trabajado bien. Esto de jugar dos partidos fuera de la zona y hacerlo con dos selecciones importantes son lindos desafíos para ver en qué situación estamos después tanto tiempo”.

Problemática para convocar jugadores:

“Nosotros priorizamos jugar este día ante Holanda en un día incómodo porque era la única posibilidad y nosotros mismos nos comprometimos a no convocar a más de dos jugadores por equipo. Yo traje a los que quería traer, y mañana jugaré con los que quiero jugar, menos con (Chucky) Lozano. Nosotros no tuvimos que negociar con nadie, ni dejamos a nadie que queríamos traer”.

Declaraciones de los técnicos de la Liga MX:

“Es algo normal, todo vemos nuestras propias necesidades, yo veo la necesidad de los técnicos locales. Con (Víctor Manuel) Vucetich he tomado contacto con el tema de (Gilberto) Sepúlveda, todo es entendible, con Vucetich es muy fácil hablar, es muy entendible; cada uno defiende sus propios intereses”.

Jugadores con pocos minutos:

“Nadie está vetado ni tiene su lugar asegurado, lo que sí hacemos es determinar la jerarquía, no solo por el hecho de no jugar los dejamos descartados; hay futbolistas que están entrenado en equipos de primer nivel y la competencia es feroz, por eso no los podemos descartar. Valoramos la competencia que tienen y observamos también cuánto tiempo pasan sin actividad”.

Raúl Jiménez y su papel en el Tri:

“Hay ciclos que van cambiando y van dando paso a la presencia de otros futbolistas. Lo que esa pasando con Raúl y lo que pasa con Jesús ‘Tecatito’ Corona es que van tomado la posta que van dejando los experimentados que están cerca del final, lo veo con posibilidades de, con otros acompañantes, hacerse cargo de esta generación”.

Holanda, ¿su mayor reto con el Tri?:

“Lo tomo como un partido importante, ante una selección de muy buen nivel, nosotros hemos tenido partidos difíciles, los sudamericanos son difíciles. Enfrentamos este partido con mucha seriedad”.

¿Cómo jugará ante Holanda?:

“Vamos a pedir lo mismo que ante Argentina, el protagonismo del juego, evitando los errores de aquel duelo. En definitiva buscaremos el protagonismo y supremacía de juego, y estaremos dispuestos a pasar lo momentos de zozobra e incertidumbre porque enfrentamos a un rival de jerarquía”.

Declaraciones de Frank de Boer y Van Dijk:

“No me parece trascendental, es algo anecdótico, nosotros tenemos que crecer por nosotros mismos, no por lo que digan los demás. Si hoy me preguntan por Corea o Japón tampoco los conocería, porque no son mis rivales. Así que lo que diga un jugador o entrenador cuenta de poco”.

