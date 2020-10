El PT deja de ser una franquicia familiar; será de los Trabajadores de Chihuahua: Luis Carlos Arrieta

Recientemente el PT nacional nombró a LUis Arrieta “el capi” Comisionado Político Electoral del PT.

El que fuera aspirante a la CNC dentro del PRI, ante las descalificaciones del diputado local, Rubén Águilar Jiménez, quien descalificó el nombramiento, Arrieta Lavenant describe a detalle las tareas que tiene en los próximos días, una vez que abandonó al PRI y su militancia en la CNC.

Cabe recordar que la semana pasada el sempiterno líder del PT Rubén Aguilar, descalificó el nombramiento de Luis Carlos Arrieta, asegurando que es falso, a pesar de que las Autoridades Electorales, en Chihuahua y a nivel Federal, ya fueron notificadas.

Alcontacto: ¿Qué implica el nombramiento como Comisionado Político Electoral del PT en Chihuahua?

LAL: “Tengo la alta encomienda de coadyuvar, supervisar, orientar y ejecutar las Directrices de la Dirección Nacional del PT en materia de Pre Candidatos y Candidatos, así como garantizar el buen desempeño de las campañas electorales en toda la entidad”.

Alcontacto: ¿el proceso Electoral Federal ya inició formalmente y el local está a días de arrancar, que hará al respecto?

LAL: En principio, no perderé un minuto en tareas secundarias” de inmediato preparo una intensa gira de por toda la entidad, en la que convocaré a todas las instancias que existan del PT, a sus militantes, sus simpatizantes y a todos aquellos que no han sido escuchados, que están decepcionados de sus partidos, de las autoridades, que solo buscan beneficio particular.

En suma, pretendo hacer del PT el partido que defienda los interés de los trabajadores agrícolas, de los mineros, de las y los obreros de las maquiladoras, de los pequeños agricultores, de los empleados y de las pequeñas y medianas empresas, de los Raramuris y todos los pueblos originarios “buscaré a todo aquel que trabaje en Chihuahua para el bien de su familia” aseveró Arrieta Lavenant.

Alcontacto: ¿Cuál será su relación con el Diputado Rubén Aguilar?

LAL: De manera categórica le digo: “El PT deja de ser una franquicia familiar para abrir sus puertas a todos los sectores lastimados de Chihuahua, defenderemos las demandas más sentidas de los trabajadores y no permitiré una sola violación de sus derechos” en eso consiste mi nombramiento, mi alta y delicada misión y esa será mi relación con Rubén Aguilar

Alcontacto: ¿es oportuno u oportunista el nombramiento?

LAL: Bueno, el tiempo apremia, no solo para el PT, para todo Chihuahua, urge impulsar procesos de reactivación económica para lograr la producción de alimentos y generar empleos bien remunerados, cuestión que nos costara un buen tiempo como país; para el PT urge iniciar la pre selección y más tarde la designación de candidatos, por lo que reitero, no perderé un minuto en tareas secundarias, ni pondré en tela de duda los mandatos de la Dirección Nacional del PT “quién lo dude, está en su entera facultad de litigar ante las instancias legales que correspondan, yo no me detendré en ese falso dilema, por lo que sí, mi nombramiento no pudo haber sido en momento más afortunado, para servir a Chihuahua y sus trabajadores”, finalizó el conocido ganadero deliscience.

