Príncipe Harry y Meghan Markle piden el fin estructural del racismo

Harry confiesa que él ni siquiera estaba consciente de los problemas de racismo en el Reino Unido, y en el mundo…

El príncipe Harry y la duquesa Meghan Markle pidieron el fin del racismo estructural en el Reino Unido.

Los duques de Sussex, que tienen un hijo de 16 meses, Archie, admiten que ni siquiera estaban “al tanto” de todos los problemas que enfrenta Gran Bretaña y el resto del mundo.

Él dijo: “No estaba al tanto de muchos de los problemas dentro del Reino Unido y también a nivel mundial. Pensé que sí, pero no lo estaba … Ya sabes, cuando entras en una tienda con tus hijos y solo ves muñecas blancas, ¿incluso piensas, ‘Eso es raro, no hay una muñeca negra ahí?’ Y lo uso como solo un ejemplo de cómo nosotros, como personas blancas, no siempre tenemos la conciencia de lo que debe ser para otra persona de un color de piel diferente, de piel negra, estar en la misma situación que nosotros, donde el mundo que conocemos ha sido creado por gente blanca para gente blanca “.

Y el príncipe Harry insiste en que no se trata de “culpar”, sino más bien de la necesidad de “aprender” y hacer del mundo un lugar mejor.

Hablando en una llamada de Zoom al periódico Evening Standard, agregó: “No se trata de señalar con el dedo, no se trata de culpar. Seré la primera persona en decir, nuevamente, esto se trata de aprender. Y de cómo podemos Hazlo mejor.”

“Creo que es un momento realmente emocionante en la cultura británica y la historia británica, y en la cultura mundial. Este es un momento real que deberíamos estar captando y realmente celebrando. Porque nadie más ha logrado hacer esto antes que nosotros. “

