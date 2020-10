Prensa en alemán: la protesta acecha a AMLO, y Argentina pierde a sus jóvenes

Dw actualidad

Con cada crisis, Argentina pierde miles de jóvenes bien formados que no encuentran oportunidades en su país. De este tema y de la protesta del Frena contra AMLO en México se ocupa esta semana la prensa en alemán.

Las airadas voces del movimiento Frena

La protesta del Frente Nacional Anti AMLO llamó la atención del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, que advierte que hay no hay que subestimar el movimiento: “Con la pandemia ha vuelto a acrecentarse el rechazo hacia López Obrador en los últimos meses. México tiene 75.000 muertos por el coronavirus, ocupa el cuarto lugar del mundo, después de los Estados unidos, Brasil e India. De forma similar a los presidentes de EE. UU. y Brasil, López Obrador también restó importancia a la pandemia. Cuando el resto de Latinoamérica se replegaba, él viajaba todavía por el país repartiendo besos. López Obrador no quiso parar la economía. Sin embargo, no ha podido impedir una caída de la economía mexicana de hasta el 10 por ciento en este año. La empresa privada esperó en vano el apoyo del Gobierno.

López Obrador no oculta su desdén por la clase empresarial del país, a la que considera como parte de la tradicional élite corrupta. Además, López Obrador todavía creer estar en una posición segura. Aunque su popularidad ha disminuido considerablemente desde diciembre de 2018, sigue estando en alrededor del 50 por ciento. Se siente seguro, se burla del movimiento de protesta Frena, a cuyos líderes, de la clase empresarial, recomienda pernoctar en una tienda de campaña en el Zócalo, en lugar de hacerlo en un hotel. Aunque solo una pequeña minoría de los mexicanos se identifican seriamente con el Frena y muchos consideran ridículo el movimiento populista de derechas, la creciente protesta debiera darle qué pensar, y no solo al presidente, sino también a los partidos tradicionales, como el PRI y el PAN. El rechazo hacia estos partidos tradicionales llevaron a López Obrador al poder, pero la ira de los mexicanos contra la política establecida continúa en aumento. Con el objetivo radical de obligar mediante la “presión social” al presidente a dimitir, el Frena da voz a muchos mexicanos airados. Nadie sabe cuántos. Pero los analistas advierten que no hay que subestimar este movimiento de protesta”.

México y los normalistas de Ayotzinapa

El 26 de septiembre, aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, no pasó percibido para el diario Tageszeitung, que dedicó un artículo a describir las contradicciones del caso: “López Obrador instauró en 2018 como nuevo presidente de México una Comisión de la Verdad, formada por familiares, organizaciones de derechos humanos y representantes estatales. Aunque todos los participantes aseguran que la cooperación es buena, hasta ahora solo ha podido confirmarse la muerte de dos estudiantes a partir del hallazgo de huesos. Como es tradicional, el día 26 de cada mes, los allegados se echaron a las calles de Ciudad de México el día en que se cumplió el sexto aniversario del ataque. Junto a cientos de personas que protestaron junto a ellos, exigieron esclarecer el caso y clamaron: “Vivos nos los quitaron, vivos los queremos”.

Los jóvenes argentinos se marchan

La revista Brand eins dedica un artículo a la pérdida que supone el éxodo de jóvenes de Argentina en busca de mejores oportunidades: “En cada crisis -y en este país hay al menos una crisis por década- miles de jóvenes bien formados dicen adiós a su país. Argentina es hoy un país de posibilidades limitadas. Para la clase media, cada vez merece menos la pena esforzarse económicamente. Para la clase baja, cada vez se pone más difícil ascender socialmente. Hace cien, incluso 50 años, las cosas eran diferentes: hasta los hijos de los migrantes sin medios lograban llegar a la universidad, donde brillaban por su esfuerzo. René Favaloro, un cirujano cardiovascular que en 1967 llevó a cabo la primera operación de éxito para implantar un bypass, era nieto de migrantes italianos e hijo de un carpintero y una modista.

Argentinien Proteste von Lehren in Buenos Aires

Protesta de maestros en 2017 en Buenos Aires.

Muchos argentinos están de luto por el otrora excelente sistema público educativo, que dio como resultado a Favaloro, el pionero del bypass, y cinco premios Nobel. (…) En la década de los 90 comenzó el declive del sistema con el presidente neoliberal Carlos Menem. El problema principal hasta hoy es la escasa inversión en infraestructura y profesores, que ganan menos que los camioneros, por lo que hacen huelga a menudo.(…).

En Argentina viven hoy en la pobreza seis de cada diez niños. Necesitarían un apoyo especial, pero eso es algo que sobrepasa a muchas escuelas públicas. La pandemia no ha hecho sino profundizar la brecha educativa. Mientras los centros privados se las arreglan bien con la enseñanza a distancia, los niños del sistema público han perdido completamente el contacto con la escuela, porque no tienen computadora o no disponen de internet o porque deben ayudar a sobrevivir a sus familias. (…) A menudo, los buenos empleos no son fruto esfuerzo sino de los buenos contactos. El sueño del nieto de migrantes René Favaloro, que logró ascender hasta convertirse en un conocido cirujano, hoy sería totalmente imposible”.

