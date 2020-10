Noche triunfal de Kershaw le da a los Dodgers el pase a la Serie Divisional

Katia Castorena

Escritor ESPN Digital

¡Qué noche para Clayton Kershaw! El estelar lanzador de 32 años fue el encargado del Juego 2 de la serie de comodín entre Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers, sentenciando la serie a favor de los angelinos.

Dodgers ganó la noche del jueves 0-3, para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Nacional. El miércoles, los angelinos ganaron el primer juego en la serie al mejor de 3, seguido por el de hoy para sellar el pase.

“Esta fue una noche divertida para mí, iniciar bien la postemporada y avanzar. No se siente tanto como victoria de playoffs con el cambio en el formato, pareciera que apenas vamos a iniciar (los playoffs), pero aún tuvimos que hacer nuestro trabajo y llegar. Ahora hay que seguir avanzando”, dijo Clayton Kershaw post juego.

Kershaw lanzó por espacio de 8 entradas, 93 pitcheos, permitió 3 hits, sin carreras. Ponchó además a 13 bateadores, un récord en su carrera de playoffs. Es apenas la segunda vez en 33 juegos de postemporada para Clayton, que lanza durante 8 innings. El bullpen comenzaba a aburrirse, mientras un sonriente Kershaw seguía lanzando, fue Brusdar Graterol el encargado del salvamento en la novena.

“Lo mejor de todo, más allá de lo individual, es ser eficiente, seguir lanzando conforme sigue transcurriendo el juego, estar por 8 entradas fue increíble y luego ver a Graterol tener su primer salvamento fue muy gracioso, una gran noche en general”, dijo el 3 veces ganador del premio Cy Young.

En un gran duelo de pitcheo entre Clayton Kershaw y Brandon Woodruff, fue hasta la quinta entrada cuando los Dodgers rompieron el cero. Un sencillo de Austin Barnes al central, produjo la carrera de Chris Taylor, mientras que A.J. Pollock se fue a segunda base. La contratación estelar de Dodgers, Mookie Betts, respondió por segundo juego consecutivo en sus primeros playoffs con los azules. En su turno al bat en la quinta entrada, Betts concretó un doble al jardín izquierdo para impulsar las carreras de Barnes y Pollock. Es el tercer doble de Betts en 2 juegos.

“Quiero darles crédito a mis compañeros, da confianza en lo personal el querer producir cuando se colocaron en las bases. Fue grandioso el esfuerzo como equipo, quiero también dar el reconocimiento a Kersh por el juego que tuvo, fue algo espectacular”, dijo Mookie Betts, quien firmó una extensión de contrato de 12 años y 365 millones de dólares con Dodgers.

Brandon Woodruff lanzó por espacio de 4.2 entradas para Brewers. Había ponchado a 9 de los primeros 14 bateadores angelinos, hasta que llegaron los 3 sencillos y un doble en el 5to episodio.

“Creo que Woodruff compitió muy bien, me gustó observarlo, pero Kershaw salió con determinación hoy y verlo lanzar por 8 entradas con 13 ponches, fue excepcional”, compartió el manager angelino Dave Roberts.

Los angelinos se despidieron de Dodger Stadium, pues es el último juego que habrán disputado en casa de la presente temporada. Ahora viajarán a Arlington, Texas, una de las sedes neutrales, para la Serie Divisional. Dodgers espera al ganador de la serie entre los San Diego Padres y St. Louis Cardinals.

“Si me hubieran dicho que la primera vez que voy a lanzar en mi ciudad natal en Texas, es en una Serie Divisional contra alguien que no son los Rangers, es una locura”, compartió Kershaw. “Nunca he podido lanzar ahí, será extraño, vivo a diez minutos del hotel de concentración, veré a mi familia y amigos a través de un cristal. Será extraño, pero pues es una experiencia diferente para todos por igual. La ‘Burbuja’ será divertida porque podremos por fin interactuar con otros”.

El Globe Field Park será la sede para la Serie Divisional de Dodgers, la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y la Serie Mundial, por lo que, de avanzar hasta la última instancia, los angelinos permanecerán en el mismo lugar.

El estadio de Dodgers aún tendrá actividad, pues recibirá una de las Series Divisionales, pero de la Liga Americana, entre Oakland Athletics y Houston Astros el lunes.

