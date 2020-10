El Presidente quiere el dinero de los Fideicomisos para comprar votos: Miguel Riggs

Este es nuevamente un atentado contra los ciudadanos, expresó Miguel Riggs, porque ahora será él mismo quien definirá quienes merecen esos recursos.

Al acabar con estos fideicomisos, solamente estará debilitando al país, porque presuntamente pretende entregar los recursos directamente, en un afán netamente electoral, dijo el diputado del PAN. No sabemos hasta el momento cuales son las reglas de operación, y nadie sabe a donde va a parar todo ese dinero.

Al Presidente no le interesa combatir la corrupción, porque para combatir la corrupción no es necesario acabar con los fideicomisos; para combatir la corrupción hay que perseguir a los corruptos y no lo hace, ahí está Ana Guevara de prueba.

Y son tan corruptos que ya se vio que en el instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se robaban lo robado precisamente, así como lo denunció su titular Jaime Cardenas.

Los deportistas de por sí, batallaban para obtener recursos, pues ahora será más complicado, porque no se los estaban entregando a quienes se los merecen en base a sus resultados, sino que se los daban a quienes ellos querían y sin buenos números ni resultados. Así es como pretende entregar ahora todo ese dinero con estos fideicomisos, dijo Miguel Riggs.

