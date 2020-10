Debe autoridades dejar de lado si se quiere o no invitar a alguien: Maru

Luego de que se informara que quizá no sea necesaria la presencia del gobernador en el evento del viernes con el presidente López Obrador, algo similar a lo que el gobernador Javier Corral ha aplicado a la edil capitalina Maru Campos, ésta última refirió que algunas autoridades no han entendido que gobernar se trata de coordinarse y dejar de lado las diferencias personales por el bien de los ciudadanos.

“Habrá que ver si va asistir o no, si sea protocolo, cortesía, hay que esperar que llegue el presidente, pero algo que las autoridades no han comprendido es que, no se trata de invitamos o no a tal persona, hay que priorizar la coordinación de las autoridades para los resultados que la ciudadanía esta esperando, sin tintes políticos, con madurez”, puntualizó la munícipe.

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, visitará la fronteriza ciudad Juárez este viernes a fin de inaugurar seis obras en materia de vivienda, ésto en las zonas más vulnerables. Debido a las diferencias que se han registrado entre el gobierno federal y el mandatario estatal, de momento no se ha contemplado su presencia en dichos eventos.

Por lo anterior, Javier Corral declaró: “Yo no recuerdo en la historia de Chihuahua que haya visitado un presidente de la República y no se invite al gobernador del estado, le enviaré una carta más para tratar otros temas pero ahora si que, como los invasores de Nuevo León, te escribí una carta y no me contestaste…”.

Algunos grupos políticos compararon la “descortesía” hasta el momento de López Obrador, con actos similares de Corral con la alcaldesa de Chihuahua, al recordar que, en la ceremonia para conmemorar el inicio de la independencia no la convocó, o cuando el Embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau, visitó el municipio y el mandatario estatal no la invitó.

Comentarios