A la defensiva y con ira: el lenguaje corporal de Meghan en su última aparición

Tras la entrevista que dio a una revista, una especialista en lenguaje corporal coincidió en que Meghan estaba a la defensiva.

Este martes, Meghan Markle apareció en una entrevista de Most Powerful Women Summint de la revista Fortune con la periodista Ellen McGirt, y además de enviar un mensaje directo a los tabloides británicos tras los constantes ataques hacia ella y la publicación desmedida de fake news, ahora, una experta en lenguaje corporal asegura que la ex actriz mostró una actitud a la defensiva y algunos signos de ira.

Según la especialista Judi James, Meghan tuvo signos de desconcierto y se mostró a la defensiva mientras transcurría la entrevista. En esta ocasión, la duquesa permaneció sentada y en la conversación en la que insistió que es no es controvertida luego de recibir varias críticas la semana pasada por hacer un llamado a los ciudadanos estadounidenses de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales.

“Lo que termina siendo incendiario es la interpretación de la gente”, dijo Meghan en la entrevista. Judi asegura que la ex actriz usó un tono de incomprensión, cosa que no sucedió el año pasado en la entrevista que le realizó el periodista Tom Bradby para su documental Harry & Meghan: An African Journey.

“Meghan se extiende en su sofá con las mangas de la camisa arremangadas para sugerir que quiere ponerse manos a la obra y, como ella dice, ser ‘auténtica’”, dijo Judi.

“La apertura y el abismo se ven confiados y gentilmente poderosos al igual que el gesto de acicalarse el pelo, mientras que saca sutilmente la mandíbula inferior y hace algunos parpadeos bruscos y acelerados insinuando algo de ira, aunque su tono general indica desconcierto por parte de una mujer que nos dice que no ha sido controvertida en lo que dijo en el pasado”, añadió.

“Meghan enfatiza su lado emocional nuevamente con la mención de las lágrimas y cuando mira hacia otro lado dramáticamente para considerar sus pensamientos mientras habla, es el movimiento de su cabeza lo que sugiere una sensación de desconcierto e incredulidad”, agregó.

“Cuando hablamos de bots y de trolls parece que estamos viviendo en el futuro. Todo suena irreal. Pero la verdad es que esta es la realidad en la que convivimos y eso está dando forma a la manera en la que interactuamos entre nosotros, tanto online como en directo. Ese odio y esas mentiras trascienden a cómo interactúas con quienes te rodean y, ciertamente, a tu propia relación contigo mismo”, dijo la duquesa de Sussex en la entrevista .

