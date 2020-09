“Te metiste con el tipo equivocado en la noche equivocada”, dice Joe Biden a Donald Trump en Debate de EU

Alexis Pavón

SDP noticias

Donald Trump y Joe Biden debaten desde Cleveland en el primero de sus tres encuentros rumbo a la elección del 3 de noviembre

El todavía presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, participaron en el primer Debate Presidencial de EU rumbo a la elección del 3 de noviembre.

En el primer tramo del encuentro, Trump y Biden chocaron sobre el proceso para la nominación de una vacante en la Suprema Corte y sus respectivas propuestas programas de salud para los ciudadanos. Durante dicho intercambio, y ante las constantes interrupciones de Trump a su respuesta, Biden dejó de ver a la cámara y volteó directo a su adversario para advertirle que se estaba metiendo con “el tipo equivocado en el momento equivocado”.

El debate se llevó a cabo desde el Sheila and Eric Samson Pavilion, en Cleveland, Ohio. El periodista Chris Wallace, de Fox News, fungió como moderador del encuentro, el cual tuvo diversos momentos de alta tensión por las acusaciones e interrupciones de ambos aspirantes, quienes incluso intercambiaron señalamientos de “mentiroso” apenas en los primeros 5 minutos del evento.

En términos generales el debate estuvo plagado de descalificaciones personales. Fueron pocas las ideas o propuestas que se presentaron. A 40 poco más de un mes para la celebración formal de los comicios, aunque dado el sistema de votación por correo millones de ciudadanos remitirán su sufragio en las siguientes semanas, diversas encuestas ubican a Biden como el favorito en las encuestas para evitar un segundo período de Trump al frente de la Casa Blanca.

“El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es una vil mentira (…) No estoy aquí para señalar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso”

Joe Biden

El mandatario interrumpió constantemente a Biden y lo corrigió varias veces. Incluso el moderador Chris Wallace le pidió que dejara hablar a su oponente ante lo cual Trump increpó al periodista: “Parece que estoy debatiendo contigo, no con él, pero no me sorprende”.

Ya irritado ante las interrupciones Biden le espetó: “¿Te vas a callar, hombre?”, pero Trump siguió con su táctica orientada a desestabilizar a su oponente, que era tartamudo cuando niño y a veces se traba brevemente al hablar.

Quien fuera vicepresidente durante los dos periodos de gobierno de Barack Obama aseguró que Trump no ha presentado un programa de salud para beneficiar a la población que se ve amenazada ante la posible eliminación del programa “Obamacare”. Aclaró que su plataforma de gobierno no plantea el fin de los centros de salud privados.

Comentarios