Pide regidor de seguridad a las autoridades realicen su trabajo

El regidor presidente de la Comisión de Seguridad en Chihuahua, solicitó al gobierno federal hacer su trabajo para combatir el crimen en la entidad, además de reconsiderar no eliminar del presupuesto 2021 el programa Fortaseg.

“Hoy México vive una crisis por ello se prevé que el presupuesto federal diera un esfuerzo en el tema de apoyo, pero en el tema de seguridad debe ser importante el presupuesto para los municipios, esto significa un retroceso que se ha dado en el gobierno federal 3 mil 930 millones de pesos solo se dio un olvido a 48 municipios, es indignante que les quiten recursos a los municipios en el año más violento en la historia”, señaló.

El funcionario municipal agregó que no es posible eliminar en uno de los principales pilares para México, ya que es considerado como uno de los países más violentos en el mundo, reitera que ante la crisis es importante no descuidar lo primordial que es la salud, seguridad y estabilidad económica.

“Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le importa la seguridad de los ciudadanos el discurso está lejos de la verdad, por ello nos oponemos rotundamente al recorte presupuestal y hacemos un llamado a los diputados federales a que se opongan y apoyen a los municipios para que no se les quite recursos en materia de seguridad”, enfatizó.

