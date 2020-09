Detallará Hacienda compra de vacunas contra Covid-19

EXCELSIOR

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dio a conocer durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que la siguiente semana se dará un adelanto para la compra de vacunas contra el Covid-19.

En el pleno de la Cámara de Diputados indicó que se espera que la distribución del inmunológico comience en el primer trimestre del próximo año.

“Justo esta semana vamos a dar los primeros adelantos para la adquisición de las vacunas para el Covid-19, la derivada del Covax; dos contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos bilaterales adicionales con países. Anticipamos que la distribución de la vacuna inicie durante el primer trimestre del 202”, informó.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Segundo Informe de gobierno, el encargado de las finanzas públicas advirtió que si la pandemia no se mantiene contenida no economía no crecerá de manera constante.

“Si la pandemia no se mantiene contenida, la economía no puede crecer de manera constante”, expresó Arturo Herrera quien ha sido fuertemente cuestionado por legisladores de oposición por el Paquete Económico 2021.

Previo a su comparecencia, Arturo Herrera dijo que hay buenas noticias para la economía pues ha empezado la recuperación económica y hay cerca de 180 mil empleos que se han recuperado en la industria de la construcción.

