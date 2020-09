Lo cortés no quita lo valiente, si me invita Amlo ahí estaré: Corral

El gobernador Javier Corral Jurado, informó que de momento no ha sido invitado al evento del presidente Andrés López Obrador en Ciudad Juárez el viernes, sin embargo por constitucionalidad al ser el mandatario estatal lo recibirá y no descarta buscar una reunión privada.

“De momento solo sé lo que se dijo en la mañanera de ayer, que el presidente visitará nuestro estado, pero no he recibido invitación, desde luego que lo Cortés no quita lo valiente”, comentó.

Agregó que debido a los conflictos que se han presentado entre ambos gobiernos, no afecta el ver por un bien común y siempre buscará un trato directo con el presidente.

De acuerdo con el presidente, inaugurará seis obras en la fronteriza ciudad Juárez, acompañado del delegado de programas sociales Juan Carlos Loera, aunque de momento no se establece la agenda pública ni quién está invitado al protocolo.

