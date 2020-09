José Ron jura que vio un OVNI

Otto Rojas

El galán de telenovelas José Ron contó cómo fue su primer encuentro con un OVNI y aseguró que nadie le puede decir que es mentira

El galán de telenovelas José Ron jura y perjura que vio un OVNI, pero dice estar claro que nadie “le va a creer”. El avistamiento ocurrió el pasado fin de semana del 26 y 27 d septiembre.

Aunque el actor no dijo donde se encontraba él, al momento de ver el OVNI, se presume que estaba en su casa de Valle de Bravo, donde pasa unos días de descanso y vacaciones, alejado de Ciudad de México.

A través de su cuenta de twitter, el famoso escribió que en varios tweets que había visto un objeto volador no identificado. “Acabo de ver un ovni!!! Y es neta! Es real!! No mam…”, escribió.

Inmediatamente, en otro mensaje comunicó: “Si ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos y me consta!!!!”, el tweet generó más de 100 RT y casi 2000 likes en un día.

Luego, mediante varias de historias de instagram, el protagonista de Rubí y Te doy la vida, siguió hablando de su encuentro con el OVNI y tratando de convencer a sus seguidores.

“Sé que muchos no me van a creer y seguramente van a decir este güey qué, pero como hoy (domingo 27 de septiembre) les puse en la madrugada en mi Twitter y nadie me puede decir lo contrario porque me tocó, porque me consta, porque lo vi con mis ojos. Me tocó ver un OVNI, vi cómo se movía, cómo desaparecía. Cañón, neta”, dijo José Ron

