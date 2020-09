Exige Congreso se declare sequía meteorológica e hidrológica al Estado de Chihuahua

Piden diputados de Chihuahua no reducir presupuesto para programas agropecuarios y en materia de igualdad de género

Diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron a quienes integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que realicen todas las acciones conducentes para modificar el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2021, a efecto de garantizar la asignación de mayores recursos que los etiquetados al Estado de Chihuahua.

Asimismo, para que todos los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres contemplados en el Anexo 13 y los programas agropecuarios, eviten tener una reducción sustancial de los montos aprobados para el siguiente ejercicio fiscal ya que resultan de suma importancia para la vida social y económica de la nación.

Lo anterior, luego de aprobar de manera urgente, la iniciativa de Acuerdo presentada por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, quien señaló como apremiante realizar dichas peticiones, ya que la importancia del Anexo 13, se remonta al Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, derivado del cual, diversos países entre ellos México, se comprometieron a analizar sus presupuestos de egresos con perspectiva de género.

En el 2008, los recursos para mujeres y la igualdad de género se detallan en un anexo específico del Presupuesto de Egresos de la Federación denominado “Anexo 13”, el cual consigna los presupuestos de los programas que buscan disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y garantizar la progresividad de los derechos humanos.

En lo que respecta a lo previsto para destinarse a programas en materia de género para el ejercicio fiscal 2021, hay variaciones con respecto al 2020 las cuales son: Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras variación de +18.4 por ciento; realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación entre mujeres y hombres (CNDH) variación de -19 por ciento; Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, variación de -3 por ciento; Apoyo para las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), variación de -3 por ciento; Salud materna, sexual y reproductiva, variación de -19 por ciento; Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, variación de -3; y por último Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, variación de -2 por ciento.

Agregó que en lo relativo al sector agropecuario, en el año 2018 el presupuesto para dicho sector ascendió a 72,125.3 millones de pesos, mientras que para 2019 tuvo un decremento de 10.3 puntos porcentuales por lo que el monto bajó a 65,434.8 millones de pesos.

Además, para el actual ejercicio fiscal bajó 27.3 puntos, por lo que quedó en 47,576.9 millones de pesos y, para el año 2021 se contempla un presupuesto de 49.291.6 millones de pesos, que si bien representa un incremento nominal de 3.47 por ciento, si se compara con 2018, implica un 68.3 por ciento menos.

Con lo dispuesto en el presupuesto 2020 y lo contemplado para 2021, se concretaría la eliminación de 17 programas agropecuarios entre los que destacan: el de Trazabilidad Individual Ganadera, el de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de Productos Pecuarios, los programas de repoblamiento de la abeja reina; Fondo de Contingencia para el sector avícola y porcícola; los Proyectos Estratégicos con Valor Agregado con Ventanilla Federal, los de Estrategias para la Cadena Productiva; Sustentabilidad Pecuaria, el Fondo de Contingencia para el Sector Avícola y Porcícola, situación que afecta a la economía nacional, regional y local, al tiempo de comprometer la fuente de ingresos de este importante sector de la población mexicana.

Por último, señaló que tanto el presupuesto y programas para el sector Agropecuario y el Anexo 13, resultan fundamentales para la población en general, y es importante considerar siempre la prioridad que representan los programas en ambas materias, por un lado el sector agropecuario que es uno de los bastiones de la economía mexicana y chihuahuense, y por el otro programas correspondientes al Anexo 13 que buscan la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y garantizar la progresividad de los derechos humanos, siendo uno de los rubros más golpeados con las contingencias adoptadas con motivo del COVID-19, el cual, además de la grave crisis económica, acarreó un aumento considerable en casos de violencia familiar, de género y llamadas de auxilio a las líneas de atención ciudadana.

Exige Congreso se declare sequía meteorológica e hidrológica al Estado de Chihuahua

Con la finalidad de evitar o disminuir las pérdidas y daños el sector agropecuario del Estado, las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, así como al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural; y al Congreso de la Unión, para que se realicen las gestiones necesarias y se emita una Declaratoria de Sequía Meteorológica y Sequía Hidrológica, a la Entidad.

El exhorto fue presentado por el diputado de MORENA, Miguel Ángel Colunga Martínez, quien enfatizó que aunado a lo anterior, se busca la creación de fondo emergente por sequía severa excepcional para garantizar la autosuficiencia alimentaria en México.

Aunado a lo anterior, señaló que dado al escaso ciclo de lluvias en la Entidad que ha provocado dificultades tanto para los agricultores como para los ganaderos, se busca la implementación de acciones que eviten o disminuyan las pérdidas y daños para los productores agropecuarios.

Asimismo, disponer de una plataforma electrónica oportuna y en tiempo real, que dé a conocer las condiciones y pronósticos climáticos, así como monitorear los ciclos productivos en la entidad a fin de que los productores y autoridades de gobierno federal y estatal tengan herramientas para una mejor planeación agropecuaria y de atención oportuna ante escenarios que devasten la producción agropecuaria.

Por último, se instó también al Congreso de la Unión, considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, una partida presupuestal para garantizar la autosuficiencia alimentaria en México, asignar mayor presupuesto al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México, para que en coordinación con el Gobierno Estatal, dispongan de una plataforma electrónica que dé a conocer las condiciones y pronósticos climáticos, así como el monitorear los ciclos productivos en la entidad, a fin de que los productores y autoridad tengan herramientas para una mejor planeación agropecuaria y de atención oportuna ante los probables escenarios de sequía.

Piden auditar el INDEP y realizar investigaciones correspondientes

Integrantes de la Sexagésima Sexta legislatura del Congreso local, exhortaron a la auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que realicen una auditoría al Instituto para devolver al Pueblo lo Robado, por las declaraciones hechas en la carta de renuncia de Jaime Cárdenas Gracia.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Marisela Terrazas Muñoz del GPPAN, quien determinó que este documento, también insta al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que inicie las carpetas de investigación o de seguimiento a las denuncias que dijo presentar Jaime Cárdenas Gracia, al formular su renuncia del INDEP.

Dijo que el INDEP, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, agrupado en el sector coordinado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del gobierno de México, que tiene como objetivo principal el combatir la corrupción, impulsar la transparencia e implementar una política social en beneficio de los más necesitados del país, su anterior nombre fue Instituto de Administración de Bienes y Activos, antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, (SAE).

Recalcó que el antes mencionado instituto, tiene la misión de ofrecer a la ciudadanía, a través de procesos comerciales, la posibilidad de adquirir bienes particulares que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas.

“A tan sólo 107 días de haber nombrado el Presidente de la República como director del INDEP a Jaime Cárdenas, le hizo llegar una carta de renuncia efectiva a partir de octubre próximo. Cárdenas, señaló que dentro de esta dependencia hay actos de corrupción del personal que ya fueron denunciados ante la FGR y menciona que detectó presuntos robos de algunos bienes decomisados, contrataciones para beneficiar a empresas en detrimento del Instituto y un uso inadecuado de los sistemas informáticos en las subastas electrónicas”, concretó.

Además, apuntó que se robaban joyas, manipulaban subastas, se quedaban con los premios, además de no haber liberado 2 mil millones de pesos que supuestamente se habían usado para pagar los premios de la “Rifa del Avión Presidencial”, realizada el 15 de septiembre y por último, relató que encontró conductas de funcionarios contrarias a las normas legales, “mutilación” de joyas, contratos favorables a las empresas y no al INDEP.

“Estamos hablando de un instituto supuestamente transformado para que los ciudadanos tuvieran la clara percepción de que los bienes y valores obtenidos como fruto del combate a la corrupción y el delito, fuera manejados y aplicados con honradez, en beneficio del propio pueblo mexicano, ahora resulta que es un semillero de corrupción. Qué podemos esperar de este gobierno si en la dependencia que se encarga de hacer efectivo los frutos concretos de la lucha contra la corrupción existe corrupción”, finalizó la legisladora.

Autoriza Congreso al municipio de Saucillo contratar crédito para financiar el costo de inversiones públicas

-Las inversiones públicas productivas se contemplaron dentro del programa de inversión del ejercicio fiscal 2020.

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, autorizó al municipio de Saucillo, para que por conducto de los funcionarios facultados legalmente, contrate con cualquier institución de crédito que ofrezca las mejores condiciones de mercado, un financiamiento en modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de 2 millones 500 mil pesos.

Dicho monto será destinado a financiar el costo de inversiones públicas productivas contempladas en su programa de inversión del ejercicio fiscal 2020, específicamente en los rubros de: trabajos de sobre-carpeta asfáltica en diversas calles, pavimentación con concreto hidráulico de vialidades, construcción de sala de velación, y techumbres metálicas en áreas comunitarias, y en general, a construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público.

El diputado Alejandro Gloria González, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, indicó que el municipio deberá formalizar el financiamiento autorizado, en el ejercicio fiscal 2020, y pagar en su totalidad las obligaciones a su cargo, en el plazo que negocie con la institución acreditante, pero sin exceder 13 meses, a partir de la fecha en que se ejerza la primera disposición de los recursos otorgados.

Para lo anterior, el contrato que se realice, deberá precisar el plazo máximo en días y una fecha específica para el vencimiento del financiamiento de que se trate; y los demás plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones, serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre.

Asimismo, se autorizó para que el municipio en mención, afecte como garantía o fuente de pago de las obligaciones que deriven del financiamiento, un porcentaje suficiente y necesario del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones, en los términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores.

Agregó que, “las obligaciones derivadas del financiamiento, serán constitutivas de deuda pública, por lo que deberán inscribirse en el Registro Municipal de Deuda Pública, a cargo de la Tesorería Municipal, el Registro Central de Deuda Pública Estatal, a cargo de la Secretaría de Hacienda del Estado, el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Registro Único de Deuda Pública para el Estado, a cargo de la Auditoría Superior del Estado, en los términos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el orden estatal y federal”.

Por último, señaló que la autorización otorgada, se realizó previo análisis de la capacidad de pago del Municipio, del destino que éste dará a los recursos que obtenga con motivo de la disposición del financiamiento, y la garantía o la fuente de pago que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales del Fondo General de Participaciones.

Congreso de Chihuahua pide al Ejecutivo Federal partidas presupuestales para la promoción de la igualdad de género e incorporación tecnológica del sistema educativo

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promuevan dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2021, la reasignación presupuestal de 2 mil 100 millones de pesos, como incremento a los distintos programas para la igualdad entre mujeres y hombres, y la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Asimismo, la creación de un programa integral y/o asignación de una partida presupuestal suficiente, para dotar de recursos tecnológicos básicos a los principales actores involucrados en el proceso educativo, docentes y educandos, con el propósito de que progresivamente se incorpore la tecnología y fortalecer el sistema educativo, promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las Tecnologías de la Información en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Dentro de la exposición del Dictamen, la diputada Rocio Sarmiento, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, señaló en lo relativo al presupuesto para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, para el presente ejercicio presupuestal, se realizó un recorte presupuestal de 69 por ciento, respecto del ejercicio inmediato anterior, por lo que se insta a aumentar de nueva cuenta dicho rubro presupuestal, lo que permitirá avanzar hacia la igualdad de género y el cumplimiento del rol que le compete al Estado en dicha tarea.

En lo que concierne a la petición de una partida presupuestal para el fortalecimiento del sistema educativo, la Legisladora agregó que, ante el panorama suscitado a causa de la pandemia por COVID-19, en donde profesores y educandos se vieron en la necesidad de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera digital o virtual, a través de la tecnología, es imperante disminuir la carencia de equipo básico necesario (en ambas partes), para el desarrollo de dicho proceso educacional.

Por lo anterior, es que se hace la petición a la autoridad federal, con la finalidad de que se atienda lo antes planteado y de esta manera se facilite y brinden los recursos tecnológicos básicos a docentes y alumnado de los distintos niveles de educación en el País, coadyuvando a garantizar el derecho a la educación en ambientes seguros y saludables, propicios para la enseñanza, el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral de los mismos.

Exhorta Congreso al Ejecutivo Federal aumentar presupuesto para becas a pasantes de enfermería y prestadores de servicio social

El Poder Legislativo de Chihuahua, exhortó al Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que promuevan dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2021, una partida presupuestal adicional al programa de becas que se otorgan a las y los pasantes de enfermería prestadores de servicio social en las unidades de salud, esto en el marco del Sistema Nacional de Salud.

El diputado Jesús Alberto Valenciano García, Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, reconoció que la aportación que realiza el personal de enfermería o de quienes se encuentran en el nivel de pasantía de la carrera de dicha profesión, es muy valiosa y de suma importancia, máxime en este tiempo de emergencia sanitaria por el COVID-19.

En torno a esto, comentó que una forma de reconocimiento y de incentivo, es que reciban un apoyo económico digno para culminar su formación académica.

Asimismo, para se solicitó al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y de las Instituciones Receptoras de Prestadores de Servicio Social, para que en el marco del Sistema Nacional de Salud, se valore efectuar una retabulación de las becas que se otorgan a las y los pasantes de enfermería prestadores de servicio social en las unidades de salud, de cuando menos un 50 por ciento adicional, en concordancia con la asignación presupuestal adicional aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Dentro de la exposición, el Legislador agregó que la práctica del servicio social, no solo corresponde a cumplimentar un requisito más para obtener un título profesional; sino también, favorecer a las y los pasantes de enfermería, para que adquieran habilidades y destrezas y, por ende seguridad profesional en cada una de sus intervenciones en el ámbito asistencial, docente, administrativo y de investigación, pero sobre todo, ofrecerles el ambiente idóneo en el que fortalezcan los valores de respeto, responsabilidad, colaboración, compromiso y vocación de servicio, lo que reforzará su compromiso personal, institucional y social.

Es por ello, que se hizo la petición al Gobierno Federal, para que se considere el apoyo en materia, a fin de fortalecer el servicio y atención que brindan las personas que estudian la carrera de enfermería y que realizan su servicio social en el sector salud.

