The New York Times: Trump no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años a partir de 2000

Por Paul LeBlanc, Lauren Fox, Kara Scannell

CNN en español

Donald Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los 15 años a partir del 2000 porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganó, según un explosivo informe publicado el domingo por The New York Times.

Tanto en el año en que ganó la presidencia como en su primer año en la Casa Blanca, Trump pagó solo US$ 750 en impuestos federales sobre la renta, informó el diario.

Al detallar los pagos obtenidos de más de dos décadas de información fiscal, el informe del diario describe grandes pérdidas financieras y años de evasión fiscal.

Estos asestaron un golpe a la marca de magnate empresarial en la que Trump ha construido su carrera política.

«Pago mucho»

En una sesión informativa el domingo, Trump negó la historia de The New York Times y afirmó que paga «mucho» en impuestos federales sobre la renta.

«Pago mucho y pago mucho en impuestos estatales sobre la renta», dijo Trump.

Trump agregó que está dispuesto a publicar sus declaraciones de impuestos una vez que ya no esté bajo la auditoría del Servicio de Impuestos Internos, que según él lo «trata mal».

Sin embargo, el presidente no tiene la obligación de retener sus declaraciones de impuestos mientras está bajo auditoría, a pesar de afirmar lo contrario.

En la sesión informativa, Trump también se negó a responder cuánto pagó en impuestos federales y se retiró mientras Jeremy Diamond de CNN hacía preguntas sobre el tema.

Extenso informe

El extenso informe de The New York Times presenta una imagen de un hombre de negocios que luchaba por mantener sus negocios a flote y reportaba pérdidas millonarias.

Esto incluso mientras hacía campaña para presidente y se jactaba de su éxito financiero.

Según el periódico, Trump usó los US$ 427,4 millones que le pagaron por «The Apprentice» para financiar sus otros negocios, principalmente sus campos de golf.

Además, indica que estaba poniendo más efectivo en sus negocios de lo que estaba sacando.

La información fiscal también revela que Trump ha estado luchando con el IRS durante años sobre si las pérdidas que reclamaba deberían haber resultado en un reembolso de casi US$ 73 millones.

En respuesta a una carta del periódico, el abogado de la Organización Trump, Alan Garten, dijo que «la mayoría, si no todos, de los hechos parecen ser inexactos» y solicitó los documentos.

The New York Times dijo que no hará públicos los datos de las declaraciones de impuestos de Trump para no poner en peligro a sus fuentes «que han asumido enormes riesgos personales para ayudar a informar al público».

Los datos de la declaración de impuestos obtenidos por el periódico no incluyen sus declaraciones personales de 2018 o 2019.

Años de evasión fiscal

Los impuestos de Trump han sido en gran medida un misterio desde que se postuló a la presidencia.

Durante la campaña de 2016, el entonces candidato rompió con las normas de las elecciones presidenciales y se negó a presentar sus declaraciones de impuestos.

Han permanecido privadas desde que asumió el cargo.

Estar bajo la auditoría del IRS no impide que alguien haga pública su declaración de impuestos.

Pero eso no ha evitado que Trump lo use como defensa contra la divulgación de su información financiera.

En 2016, Trump publicó una carta de sus abogados fiscales que confirmaba que estaba siendo auditado.

Pero la carta también decía que el IRS terminó de revisar los impuestos de Trump desde 2002 hasta 2008.

Trump no dio a conocer sus declaraciones de impuestos de esos años, a pesar de que las auditorías habían terminado.

Una investigación anterior de The New York Times publicada en 2018 informó que Trump había ayudado a «sus padres a eludir impuestos» en la década de 1990.

Están incluidos «casos de fraude total» que le permitieron amasar una fortuna con ellos.

Trump recibió al menos US$ 413 millones en dólares de hoy del imperio inmobiliario de su padre, a partir de los 3 años.

Detalles del informe de The New York Times

The New York Times reportó que la información fiscal de Trump revela ejemplos específicos de los posibles conflictos de intereses entre los negocios del presidente y su cargo.

El presidente ha recaudado US$ 5 millones adicionales al año en Mar-a-Lago desde 2015 de nuevos miembros.

Un fabricante de materiales para techos, GAF, gastó al menos US$ 1,5 millones en 2018 en el campo de golf de Trump en Doral, cerca de Miami.

Al mismo tiempo, su sector estaba cabildeando con el gobierno para que revocara regulaciones federales, según el diario.

También encontró que la Asociación Evangelista Billy Graham pagó más de US$ 397.000 al hotel de Trump en Washington, en 2017.

El periódico informó que en los primeros dos años de Trump en el cargo, él ha obtenido US$ 73 millones en ingresos en el extranjero.

Gran parte de ello proviene de sus campos de golf, pero otra parte proviene de acuerdos de licencias en países como Filipinas, India y Turquía.

The New York Times dijo que toda la información obtenida fue «proporcionada por fuentes con acceso legal a ella».

Demócratas presionan por las declaraciones completas

El presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, solicitó las declaraciones de impuestos de Trump en abril de 2019.

El domingo dijo que el informe del diario reafirma su compromiso de obtener esas declaraciones.

«El informe de hoy subraya la importancia de la demanda en curso de la Comisión de Medios y Arbitrios para acceder a las declaraciones de impuestos del Sr. Trump y garantizar que el programa de auditoría presidencial funcione de manera eficaz, sin influencias indebidas.

«Sigo confiando en que la ley está del lado de la Comisión y que nuestra solicitud cumpla con el estándar que estableció la Corte Suprema con sus fallos de julio de 2020.

«Nuestro caso es muy sólido y finalmente prevaleceremos».

En tanto, el informe seguramente alimentará nuevos ataques contra el presidente en las últimas semanas de la campaña presidencial.

La subdirectora de campaña del candidato demócrata Joe Biden, Kate Bedingfield, reaccionó el domingo con Anderson Cooper de CNN en «AC360».

Dijo que la información fiscal de Trump es «el último recordatorio de cuán clara es la elección en esta carrera entre Park Avenue y Scranton».

«Tienes en Donald Trump un presidente que pasa su tiempo pensando en cómo puede evadir el pago de impuestos, cumplir con la obligación que todos los demás trabajadores de este país cumplen todos los años», dijo.

«Con Joe Biden, tienes a alguien que tiene una perspectiva completamente diferente sobre lo que significa ser una familia trabajadora en este país «.

Ese mensaje fue repetido por el comentarista político de CNN y exgobernador republicano de Ohio, John Kasich.

Kasich consideró que» hay gente ahí fuera –y lo sé porque vengo de obreros y trabajadores–, estas personas están luchando para ganarse la vida y van a despertar y descubrir que este increíble magnate pagó US$ 750″.

«No me importa cuáles sean sus excusas», dijo. «No pasa la prueba del olfato».

Esta historia se ha actualizado con informes adicionales.

