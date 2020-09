Este jueves Segob mantendrá reunión con Gobernadores

24horas – Daniela Wachauf

La secretaria de Gobernación (Segob) Olga Sánchez Cordero dijo que este jueves van a convocar a todos los gobernadores, porque tienen temas pendientes.

“Ahorita lo hablaba con la secretaria de Economía y la secretaria del Trabajo, ellas quedaron todavía con algunos temas pendientes que tienen que compartir con todos los gobernadores, y voy a hablar con Salud a ver si también lleva algunos otros temas”, expresó la funcionaria.

Al concluir la ceremonia de cancelación de timbre, develación de placa y nombramiento de la “Explanada Leona Vicario”, la titular de Segob comentó que los que quieran conectarse serán bienvenidos.

“Los que, como en alguna ocasión, estén algunos de sus funcionarios de economía o de salud conectados, bienvenidos. Nosotros debemos de tener la relación con todos ellos, con todos ellos, aliancistas o de Conago”.

Cuestionada si van a conversar con los integrantes del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (Frena), la ministra en retiro expresó que van a dialogar con todos.

“Con todos los grupos sociales y con todas las posiciones políticas. Todos son mexicanos y mexicanas y merecen igualmente nuestro respeto y consideración, y el respeto a sus ideas”.

También manifestó que no es posible la renuncia del Presidente como lo solicita Frena porque no es posible, ni constitucional ni legalmente, porque la elección de puestos populares, a través del voto directo de los ciudadanos, no es renunciable y enfatizó que los puestos de elección popular no son renunciables.

Explicó que se puede pedir licencia, pero no se puede renunciar, “porque ya fuiste electo popularmente”.

Por otra parte, celebró que Campeche ya se encuentre en semáforo verde y señaló que en esta pandemia, no nada más México, todo el mundo estuvo aprendiendo con la marcha de esta enfermedad.

“Este fenómeno tan crítico que nos llegó a todo el mundo, pues fue experimentando cómo resolver el tema de los hospitales, de la reconversión hospitalaria, de cuáles fueron los medicamentos que eran los propicios

“Entonces en mi opinión, es muy injusto atacar alguna política o alguna estrategia contra el coronavirus de un país o de otro país, cuando todos, todos los países del mundo estamos aprendiendo como enfrentar la pandemia”.

