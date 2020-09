Destruye Coespris una tonelada de productos nocivos para la salud

En el Relleno Sanitario de la capital del estado, demuele productos “milagro” que prometen curar incluso el COVID-19 con sustancias prohibidas por atentar contra la salud de la población

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) llevó a cabo la destrucción de productos “milagro” asegurados y retenidos por incumplir la normatividad que segura su comercialización.

La dependencia del Gobierno del Estado de Chihuahua recomendó evitar el consumo de este tipo de fórmulas, sobre todo las que ofrecen curar el COVID-19 ya que a la fecha no existen medicamentos ni tratamientos específicos para esa enfermedad.

El proceso de destrucción se hizo en el relleno sanitario de la ciudad de Chihuahua, donde la autoridad sanitaria dio fe con la presencia del personal verificador y de las gerencias de Operación Sanitaria y de Autorización y Dictamen.

Suplementos alimenticios, productos milagro en polvo, líquido, capsulas y cremas, además de piezas naturistas, cosméticos en aceites y en ungüentos, champús, licores de sabores y tequila fueron algunas de las piezas eliminadas.

Todas ellas prometían tratar la caída del cabello, mejorar la memoria, rejuvenecer, quitar dolor, adelgazar y mejorar la potencia sexual.

Su contenido se basaba en sustancias como el veneno de abeja, víbora, sábila, ajo, belladona, cebo o grasa de coyote, de armadillo y de zorrillo, prohibidos por el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Para asegurar los productos “milagro” la Coespris demostró que representaban un riesgo para la salud al prometer curas y tratamientos inexistentes, o que incumplieron con los requisitos de etiquetado, contenidos, y fecha de caducidad.

De igual manera hacían mención de propiedades terapéuticas, no comprobadas y con imágenes alusivas no permitidas.

Los cosméticos y artículos de sex shop atribuían propiedades no comprobadas, en su etiqueta no especificaron el contenido del producto y tenían imágenes alusivas no permitidas y con publicidad engañosa.

Con relación a las piezas naturistas y artesanales, se retiraron del mercado por no cumplir con el registro herbolario, contener sustancias prohibidas, al igual que el de carecer de fecha de caducidad y/o número de lote, de etiquetado que especificara su contenido, y tanto empaque como envasado correcto.

—

Comentarios