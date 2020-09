Se espera fin de semana caluroso en la ciudad

La temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 17° C

Fin de semana caluroso con temperaturas que no rebasarán los 34 grados centígrados es lo que se espera para este fin de semana en la ciudad, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional recabados por la Coordinación Municipal de Protección Civil, por ello es importante seguir las recomendaciones para prevenir deshidrataciones y otros problemas a consecuencia del calor.

Hoy viernes será un día mayormente soleado, con temperatura máxima de 32 grados y mínima de 17, sin probabilidad de lluvias; para sábado y domingo se espera que el termómetro suba a los 34° C y baje a los 17 y 20 grados Celsius, respectivamente, con posibilidad de nublados para el domingo.

Joel Estrada Castillo, titular de la dependencia municipal, exhortó a los chihuahuenses a continuar acatando las recomendaciones que constantemente se emiten respecto a las variaciones del clima, además de quedarse en la medida de lo posible en casa, o de lo contrario utilizar cubrebocas en todo momento, guardar la sana distancia y lavarse las manos constantemente para evitar propagaciones por COVID19.

Sigue estas recomendaciones para evitar golpes de calor:

Quédate en casa en la medida de lo posible, no te expongas ni expongas a los tuyos

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados, utiliza bloqueador y utiliza ropa ligera y de tonos claros

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Si realizas ejercicio al aire libre, hazlo preferentemente durante las mañanas o tardes y utiliza ropa adecuada

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

