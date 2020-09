Enrarecen pelea por Morena: acusan espionaje, desvíos, compra de poder, bribonería…

Por: Antonio López

La Razón Online

Señalan a Delgado por grabaciones a Bertha Luján; Muñoz Ledo dice que líder de la Jucopo corrompe al partido; Yeidckol los acusa de bribones.

La contienda rumbo a la dirigencia de Morena intensificó la confrontación entre los líderes y ha dividido a la militancia que apoya a uno u otro candidato.

Ayer, integrantes del Foro Nacional de Militantes de Morena responsabilizaron a Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y aspirante a la dirigencia del partido, de las grabaciones que se filtraron de la casa de la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, en las que presuntamente opera junto con Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del mismo partido, a favor del también aspirante a la dirigencia Porfirio Muñoz Ledo.

Sostuvieron que se trata de espionaje político y exigieron a la Fiscalía General de la República que tome cartas en el asunto.

“Grabar en la casa de la compañera Bertha Luján es espionaje político, vulneraron un derecho fundamental que es la privacidad, es gravísimo. Exigimos a la Fiscalía General de la República que investigue y que haya responsabilidad penal contra quien resulte responsable”, puntualizó Marcos Fuentes, líder de la organización.

No puede ser que corrompan al partido que se supone es el partido de la decencia. Ni el PRI hacía una cosa así en su tiempo. ¿A qué le tiran, qué están comprando?, ¿comprando el poder para qué? Es absolutamente intolerable

Porfirio Muñoz Ledo, Diputado por Morena

Sin embargo, otro grupo de diputados morenistas denunció que existe una “guerra sucia” contra Delgado Carrillo, luego de que 29 legisladores del mismo instituto político pidieron hacer públicos los más de 44 millones de pesos que se ha gastado la bancada en lo que va de esta Legislatura, debido a que existe temor de que el coordinador pueda desviar ese dinero para su campaña.

“No tenemos absolutamente ninguna duda del manejo de los recursos de nosotros o de Morena, o del grupo, creo que es parte de la campaña, de la guerra sucia. Nosotros no vamos a entrar en ese terreno”, aseveró Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo acusó a Delgado de estar “comprando el poder”, también en alusión a las denuncias de que podría estar desviando recursos para hacer campaña.

Hoy mismo estoy enviando una solicitud al contralor interno de la Cámara de Diputados para que audite el presente ejercicio fiscal y todos y cada uno de los pesos que hemos utilizado dentro del Grupo Parlamentario

Mario Delgado, Coordinador de diputados

“No puede ser que corrompan al partido que se supone es el partido de la decencia. Ni el PRI hacía una cosa así en su tiempo. ¿A qué le tiran, qué están comprando?, ¿comprando el poder para qué? Esta nueva camada de gente se avienta al ruedo con una voracidad. Es absolutamente intolerable”, declaró.

En respuesta a los señalamientos, Delgado solicitó formalmente, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, una auditoría a los más de 444 millones de pesos que recibió la bancada de Morena para la LXIV Legislatura.

“Hoy mismo estoy enviando una solicitud al contralor interno de la Cámara de Diputados para que audite el presente ejercicio fiscal y todos y cada uno de los pesos que hemos utilizado dentro del Grupo Parlamentario”, declaró en conferencia desde Acapulco, Guerrero.

Trabajamos por un partido con principios y valores, los lopezobradoristas no vamos permitir que al partido lo tomen un grupo de bribones que quiere usarlo como trampolín para ellos y sus amigos

Yeidckol Polevnsky, Secretaria general de Morena

Pidió respeto para el grupo parlamentario de Morena, y solicitó a los inconformes cuidar el prestigio del partido.

Por separado, la secretaria General de Morena, Yeidckol Polevnsky, calificó de “lamentables” las confrontaciones que han protagonizado Muñoz Ledo y Delgado y aseguró que no permitirá que ninguno de ellos llegue a la presidencia de Morena.

“Estamos hablando de actos que responden a intereses personales y ambiciones desmedidas y no a los principios del partido, es lo que no queríamos, trabajamos por un partido con principios y valores, los lopezobradoristas no vamos permitir que al partido lo tomen un grupo de bribones que quiere usarlo como trampolín para ellos y sus amigos”, señaló a La Razón.

El dato: El diputado Muñoz Ledo amagó en días pasados con expulsar del partido al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y a Mario Delgado, de llegar a la dirigencia.

Comentarios