Atlas aprovecha un autogol para sacar tres puntos ante Juárez

Los Rojinegros de Diego Cocca sacaron las tres unidades en la frontera gracias a un autogol de Mauro Fernández, de los fronterizos; poco y nada.

Con Diego Cocca en la banca, una cosa es bien sabida: Atlas podrá no ser espectacular, pero consigue el resultado. Un autogol al minuto 10 es suficiente para sentenciar el encuentro. Defensa bien ordenada el resto del encuentro y con eso los Zorros sacan una importante victoria como visitante, frente a FC Juárez por 1-0.

Como suele ocurrir en partidos donde aparecen los Rojinegros, son muy trabados los primeros minutos del encuentro. En la primera de peligro, Jesús Isijara descuelga por el costado izquierdo. Mete un pase con buena intención para Ignacio Malcorra, que entra por el centro. El argentino Mauro Fernández mete la pierna en su intento por cortar el avance, pero manda el balón al fondo de su propio arco, al ‘10.

El cuadro local se ve entonces obligado a ir al frente. Pero se topa constantemente con un rival muy bien ordenado, que le impide general peligro. Darío Lezcano controla la redonda dentro del área, mano a mano con Martín Nervo. Recorta hacia el centro y suelta un derechazo que se va por un costado, al minuto 17.

FC Juárez no encuentra claridad. Hasta el ‘37 se acerca, pero sin una conexión real. Flavio Santos intenta una chilena dentro del área. No conecta bien y la pelota le queda a Marco Fabián. El control del refuerzo no es el adecuado, eso da oportunidad a José Abella, quien logra llegar para sacarle el esférico y apagar el peligro.

Para la segunda parte, aparecen los porteros con buenas intervenciones. Primero toca la puerta el cuadro local. Marco Fabián controla dentro del área y hace un recorte para enseguida sacar el zurdazo. Pero el colombiano Camilo Vargas achica de gran manera y con el cuerpo logra tapar el disparo. Se salva e Atlas, al ‘58.

Tres minutos más tarde, Ignacio Malcorra da claridad a la ofensiva de los Zorros con una gran pelota profunda. Jesús Isijara escapa solo por el costado izquierdo. Entra al área y decide soltar un disparo cruzado. Enrique Palos reacciona de estupenda manera, se tiende y con un manotazo desvía a tiro de esquina. Atajadón del guardameta local.

El cuadro fronterizo carga con la obligación de ir al frente. Lo intenta constantemente. Al ‘79, Víctor Mañón gana por arriba un buen centro. El cabezazo es cruzado y colocado. Parece el tanto del empate. Pero sobre la línea de gol, el colombiano Camilo Vargas se tiende de gran manera. Se estira al máximo y tapa la redonda. El arquero le niega a los locales la igualada.

Atlas cierra bien los espacios. Refuerza su defensa con el ingreso del peruano Anderson Santamaría, de regreso tras casi 11 meses de ausencia por lesión. Y así, aguanta los minutos finales hasta escuchar el silbatazo que decreta el 1-0 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Importante resultado en la tabla porcentual, pues el juego valía doble en ese apartado. En el Guardianes 2020, los Zorros llegan a 13 puntos y se meten al lugar 12 de la clasificación, en zona de repechaje. Por su parte, FC Juárez se queda con las mismas 13 unidades, en el puesto número 11.

