Chihuahuenses podrían castigar a Morena con el voto en 2021: Coparmex

El presidente de la Coparmex en Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, señaló que las reducciones al presupuesto, abandono en seguridad y conflicto por el agua, terminaría en un mal resultado para Morena que los chihuahuenses podrían castigar con el voto en 2021.

“No podemos cerrarnos somos un país y queremos que se respete el federalismo con el diálogo”, comentó.

Cruz aseguró que vienen grandes retos para el 2021, en el sector económico, empresarial, salud y de seguridad, rubros en donde no está apoyando a nivel federal a ningún estado.

“La versión de oposición donde el norte no es prioridad ni defiende a los chihuahuenses. Si no hay cambios es donde expresamos nuestro enojo con el voto en no volver a votar por ellos”, concluyó.

